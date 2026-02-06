Espana agencias

Portugal pide activar reserva de crisis para agricultura de la UE por daños de temporales

Lisboa, 6 feb (EFECOM).- El Gobierno de centroderecha de Portugal informó este viernes de que ha solicitado a la Comisión Europea que sea activada la reserva de crisis para la agricultura de la Unión Europea para apoyar a los productores afectados por los recientes temporales en el país atlántico.

El Ejecutivo precisó en un comunicado que ha sido el ministro de Agricultura y Mar luso, José Manuel Fernandes, quien ha realizado la petición, tras calcular que las borrascas que han asolado Portugal en las últimas semanas han generado daños valorados en cerca de 500 millones de euros en el sector agrícola.

Estos 500 se suman a los cerca de 275 millones de euros estimados en perjuicios en el sector forestal, lo que, según sus datos, "pone en riesgo la viabilidad económica de las explotaciones en las regiones afectadas".

"El Gobierno reconoce la fuerte presión sobre los agricultores y alerta de que la situación permanece inestable, con previsiones meteorológicas adversas que pueden empeorar los daños ya registrados y dificultar los esfuerzos de recuperación", añadió.

Esta reserva agrícola de la UE permite una respuesta rápida a las crisis que afecten a la producción o distribución agrícola y dispone de una dotación anual de 450 millones de euros.

El Gobierno ya dio luz verde el domingo a un paquete global de apoyo de cerca de 2.500 millones de euros y, este jueves, el primer ministro, Luís Montenegro, afirmó que algunas de esas ayudas ya están disponibles.

La llegada de la borrasca Marta a Portugal ha obligado a la Protección Civil lusa a mantener las alertas ante el riesgo de que se generen nuevas inundaciones el fin de semana, en un momento en el que los ríos Duero y Tajo ya han sufrido desbordamientos en algunas localidades. EFECOM

