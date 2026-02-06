Espana agencias

Portugal afronta la final ante España con una racha de 20 triunfos consecutivos

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- Portugal llega a la final de la Eurocopa de fútbol sala de este sábado en Liubliana ante España (19:30 horas) con la autoridad de quien ha convertido la excelencia en costumbre.

El dos veces campeón continental y una mundial se presenta ante España con una hoja de servicios que impresiona tanto por los títulos como por las formas: dos Eurocopas consecutivas con pleno de victorias, una Copa del Mundo (2021), una Finalissima (2022) y una racha histórica de 16 triunfos seguidos en fases finales del torneo, 20 si se amplía a las eliminatorias.

El equipo de Jorge Braz ha demostrado una competitividad extrema, con capacidad para remontar escenarios adversos (hasta nueve partidos levantados en esta fase final ampliada) y un caudal ofensivo que roza registros históricos: 26 goles en el torneo, a uno del récord español.

La fase final ha sido un ejercicio de solvencia y pegada , después de superar a Italia (6-2), Hungría (5-1) y Polonia (3-2) y una exhibición de jerarquía en las rondas decisivas, con goleadas ante Bélgica en cuartos (8-2) y un triunfo maduro frente a Francia en semifinales (4-1).

Los máximos goleadores son Diogo Santos y Pany Varela, con 4, pero el primero llega a los 9 con la fase de clasificación incluida.

Enfrente estará España, el gran rival histórico y referencia eterna del fútbol sala europeo, un duelo que trasciende generaciones y estilos. EFE

