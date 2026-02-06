Espana agencias

Pontón reivindica la "negociación útil" del BNG en Madrid: "Galicia no necesita de confrontación estéril"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado la "negociación útil" de su formación política en Madrid frente al "agravio" a la ciudadanía gallega por parte de las fuerzas estatales que "se alternan en la discriminación" a la comunidad autónoma gallega.

"Galicia no necesita confrontación estéril sino la defensa firme de sus intereses", ha insistido para destacar la "negociación con coherencia" de su partido.

Ha sido durante un desayuno informativo convocado en A Coruña para presentar una campaña destinada a difundir los logros del BNG con su representación en el Congreso y el Senado. En el mismo, ha estado acompañada por el diputado en el Congreso Néstor Rego, la senadora Carme da Silva y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de A Coruña, Francisco Jorquera.

En él, Pontón ha recalcado que la "confrontación inútil" marca la línea de actuación del Partido Popular en la comunidad autónoma para añadir que el Gobierno de Alfonso Rueda es "incapaz de defender los intereses de Galicia".

En contraposición, ha apuntado a la estrategia del grupo nacionalista de "negociación útil" con la que, según ha destacado, ha conseguido "avances en ámbitos relevantes".

De este modo, ha hecho hincapié en la importancia que tiene la representación del BNG en las Cortes. "Somos la única fuerza política que está poniendo a Galicia en la agenda del Estado y da voz a los gallegos y gallegas en la política estatal", ha incidido.

"DISCRIMINACIÓN A GALICIA"

También ha criticado que las fuerzas estatales "se alternan en la discriminación a Galicia" como un "agravio" a la ciudadanía gallega. En este sentido, ha citado como ejemplo la gestión de la AP-9. "Cuando el PSOE estaba en la oposición decía que tenía que ser transferida a Galicia y ser gratuita y ahora dice que el rescate es inviable", ha manifestado.

En la misma línea, ha señalado que el PP "cuando estaba en el Gobierno vetó el debate de la AP-9" y "la vendió a precio de saldo a empresas amigas e hizo una ampliación ilegal de la concesión". "Ahora ese PP responsable de toda esa situación se rasga las vestiduras", ha incidido.

Por ello, ha resumido que "la única manera de cambiar este guión es apostar por una fuerza política que tenga su cabeza y corazón en Galicia".

POSTURA "COHERENTE"

Por su parte, el diputado nacionalista en el Congreso Néstor Rego ha destacado que las "fuerzas estatales hacen siempre lo que les mandan sus direcciones en Madrid y no tienen ningún reparo en votar en contra de intereses gallegos y gallegas".

A su vez, la senadora Carme da Silva ha incidido en que el PP utiliza la mayoría absoluta que tiene en el Senado para "presentar enmiendas a las leyes que se trasladan al Congreso". "Muchas, pero no que supongan mejoras para Galicia, más bien todo lo contrario", ha aseverado.

En la misma línea, Jorquera ha instado a la ciudadanía gallega a que "reflexione lo que supondría para Galicia un BNG con fuerzas redobladas en las Cortes".

