Petrobras y Total adquieren participaciones en una concesión petrolera en Namibia

Río de Janeiro, 6 feb (EFECOM).- La petrolera estatal brasileña Petrobras anunció este viernes la adquisición del 42,5 % de una concesión para explotar hidrocarburos en una región de aguas profundas en Namibia, en una operación realizada conjuntamente con TotalEnergies.

La multinacional francesa, que también compró un 42,5 % de la concesión, actuará como operadora del área.

Según el comunicado de Petrobras, de las empresas vendedoras, Eight Offshore Investment Holdings mantendrá un 5 %, mientras que Maravilla Oil & Gas abandonará el activo.

Con el negocio, el consorcio del Bloque 2613 quedó conformado por Petrobras (42,5 %), TotalEnergies (42,5 %), Eight (5 %) y la empresa estatal Namcor Exploration and Production, controlada por el Gobierno de Namibia, que posee el 10 % restante.

El área se sitúa en aguas profundas de la cuenca de Lüderitz y abarca una superficie aproximada de 11.000 kilómetros cuadrados en el océano Atlántico frente al litoral del país africano.

Petrobras regresa así a Namibia y se alinea con su estrategia a largo plazo, centrada en "diversificar su portafolio y recomponer las reservas de petróleo y gas mediante la exploración de nuevas fronteras y el fortalecimiento de asociaciones estratégicas".

Asimismo, la compra también se ajusta al plan de negocios de Petrobras para el período 2026-2030, según la estatal.

En el comunicado, la petrolera brasileña señala que la conclusión de la transacción aún depende de la autorización de los órganos reguladores. EFECOM