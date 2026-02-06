Peligro “limitado” de aludes en el Parque de Picos de Europa durante todo el fin de semana

León, 6 feb (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa en el que mantiene un peligro "limitado" (nivel 2 sobre 5) en la escala europea durante todo el fin de semana.

El informe, elaborado por el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza junto con observadores del parque, advierte de problemas de placas de viento y nieve húmeda en diferentes cotas y orientaciones, y recuerda que "siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe".

Según la información recopilada hasta el 5 de febrero, el manto nivoso comienza alrededor de los 1.700 metros, con espesores que alcanzan los 70–165 centímetros en Ándara a 1.800 metros y hasta 330 centímetros en cotas de 2.300 metros en el macizo central.

La nieve se presenta muy venteada y endurecida en superficie por encima de 1.900–2.000 metros, mientras que los estratos inferiores mantienen humedad y existe una capa débil persistente que puede activarse ante sobrecargas fuertes, como el paso de varios montañeros sin distancias de seguridad.

Para este viernes, la Aemet prevé que las placas de viento sean el principal problema en cotas altas, especialmente en laderas norte y este, donde su desencadenamiento es posible incluso por el paso de una sola persona, generando aludes de pequeño tamaño. En caso de sobrecargas mayores, esta inestabilidad podría evolucionar a aludes medianos por colapso de la capa débil detectada.

En cotas medias con exposición al sol, la apertura de claros favorecerá el problema de nieve húmeda, con purgas esperables en laderas inclinadas. A primeras horas podrían formarse costras de rehielo superficiales.

La situación se mantendrá durante el fin de semana, la Aemet prevé que las placas de viento vayan estabilizándose en solanas, pero continúen frágiles en las umbrías, al tiempo que el problema de nieve húmeda aumentará ligeramente el domingo por una mayor radiación solar. Las purgas podrían alcanzar tamaño mediano en casos puntuales.

Para este viernes, la predicción meteorológica incluye alternancia de cielos nubosos, visibilidad reducida en algunos momentos y precipitaciones débiles, sobre todo en el sector sur del macizo. La cota de nieve descenderá de 1.400 a 1.200 metros, y las temperaturas irán a la baja con heladas moderadas e incluso fuertes en alta montaña.

El viento será uno de los factores más relevantes: se esperan rachas muy fuertes del suroeste, con velocidades estimadas de 30 km/h a 1.500 metros y 70 km/h a 3.000 metros, una situación que favorece la formación y redistribución de placas de viento inestables en cotas altas.

El boletín insiste en la variabilidad de las condiciones nivológicas y meteorológicas en montaña, y subraya que el BPA se elabora a partir de información puntual que puede no representar fielmente toda la extensión del territorio.

Por ello, la Aemet señala que no se responsabiliza del uso del boletín para la toma de decisiones que afecten a la seguridad personal, e insta a los usuarios a extremar la prudencia y adecuar sus itinerarios a las condiciones reales encontradas.

Los gestores del parque recomiendan consultar el boletín de aludes antes de cualquier actividad, interpretar correctamente la información y adaptar rutas, horarios y decisiones al estado del manto. En alta montaña, recalcan, el riesgo cero no existe. EFE

rs/mr/crf