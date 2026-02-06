Espana agencias

Pascual siembra la duda sobre la presencia de Satoransky y Punter en la Copa

Vitoria, 6 feb (EFE).- El entrenador del Barcelona, Xavi Pascual, sembró la duda este viernes sobre la presencia de Tomas Satoransky y Kevin Punter en la Copa del Rey, que se retiraron lesionados tras el partido de Euroliga ante Kosner Baskonia.

El técnico catalán matizó que deberán hacerles pruebas a ambos jugadores, pero se mostró preocupado en rueda de prensa. “Lo de la Copa es lo primero que he pensado durante el partido”, confesó.

“Kevin Punter seguro que tiene algo serio en la zona del abductor y Tomas Satoransky no ha podido jugar por problemas de espalda”, desveló Pascual, que incidió en la importancia de la victoria tras las cuatro últimas derrotas. “Había que sacarla como sea”, indicó.

“Hemos empezado pobres en ataque y en defensa, después del segundo cuarto hemos hecho mejores ataques y un baloncesto mejor y hemos mantenido esta actitud hasta el final”, analizó.

Preguntado por Joel Parra se mostró “muy contento” por el jugador. “Es muy importante para nosotros, con la máscara bajó el rendimiento pero es un jugador clave para nuestro equilibrio”, destacó. EFE

