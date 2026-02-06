Espana agencias

Lorena Wiebes refuerza el liderato con doblete al esprint

Guardar

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), en otra demostración de superioridad al esprint, ha reforzado el liderato del Tour UAE al imponerse en la segunda etapa disputada entre Dubai y Hamdan Bin Mohamed Smart University, de 145 de recorrido.

Wiebes Mijdrech, 26 años, se mostró implacable en la recta de meta, muy superior a todas sus rivales hasta levantar los brazos por segundo día consecutivo y reforzar su maillot de líder. Además fue una victoria simbólica para la neerlandesa, ya que es la número 120 en el palmarés de la doble campeona de Europa.

La corredora del SD Worx se impuso por velocidad con un tiempo de 3h.38.44, a una media de 39,7 km/hora dentro de una jornada previsible para la llegada masiva.

En la general Wiebes aventaja en 14 segundos a las italianas Lara Gillespie (UAE) y Chiara Consonni (Canyon), segunda y tercera respectivamente. La primera española es Alicia González (St.Michel Auber 93), en el puesto 27 a 20 segundos.

Este sábado la tercera etapa se disputa con salida y llegada en Abu Dhabi, con un recorrido totalmente llano de 121 km. Podría ser otra gran oportunidad para Lorena Wiebes, la reina del esprint. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ayuso carga contra un Gobierno "totalitario": "Quien sueñe con un 155 para Madrid le pronostico una mala rima"

Ayuso carga contra un Gobierno

Alfon: "La forma de jugar de Marcelino me viene muy bien"

Infobae

Remiro: "Estas semifinales serán una fiesta del fútbol vasco"

Infobae

Estatal de electricidad prevé apagones en el 57 % de Cuba en el horario de mayor demanda

Infobae

Más Madrid considera un "éxito" el Estatuto Marco y alaba la "valentía" del Ministerio de Sanidad

Más Madrid considera un "éxito"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox denuncia al alcalde de

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El Supremo avala la actuación de un abuelo que se hizo pasar por su nieta de ocho años en WhatsApp para cazar a un hombre que le pidió “fotos sexis”

La Justicia avala que la agencia pública de vivienda andaluza desahucie a una mujer con tres hijos menores y embarazada del cuarto

Elecciones en Aragón: la participación a las 14:00 alcanza el 40,26%, prácticamente la misma que en los pasados comicios

La participación española en ‘Artemis II’, el regreso del ser humano a la Luna 54 años después: “Será una misión mucho más importante”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

David Jiménez, abogado: “Si extraes dinero en efectivo del cajero te pueden multar”

Los coches con más de 15 años dominan las ventas de vehículos pese al plan de renovación impulsado por Pedro Sánchez

Cambiar los muebles, ir de vacaciones o afrontar gastos imprevistos: las dificultades que afrontan 3 de cada 10 familias españolas

DEPORTES

El desconocido pasado de Jannik

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga y pone fin al sueño de Florentino Pérez

De la “vergüenza” a la calle: la suspensión del Rayo-Oviedo provoca una ola de reacciones entre jugadores, clubes y aficionados

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno