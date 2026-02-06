Lorena Wiebes refuerza el liderato con doblete al esprint

Redacción deportes, 6 ene (EFE).- La neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx - Protime), en otra demostración de superioridad al esprint, ha reforzado el liderato del Tour UAE al imponerse en la segunda etapa disputada entre Dubai y Hamdan Bin Mohamed Smart University, de 145 de recorrido.

Wiebes Mijdrech, 26 años, se mostró implacable en la recta de meta, muy superior a todas sus rivales hasta levantar los brazos por segundo día consecutivo y reforzar su maillot de líder. Además fue una victoria simbólica para la neerlandesa, ya que es la número 120 en el palmarés de la doble campeona de Europa.

La corredora del SD Worx se impuso por velocidad con un tiempo de 3h.38.44, a una media de 39,7 km/hora dentro de una jornada previsible para la llegada masiva.

En la general Wiebes aventaja en 14 segundos a las italianas Lara Gillespie (UAE) y Chiara Consonni (Canyon), segunda y tercera respectivamente. La primera española es Alicia González (St.Michel Auber 93), en el puesto 27 a 20 segundos.

Este sábado la tercera etapa se disputa con salida y llegada en Abu Dhabi, con un recorrido totalmente llano de 121 km. Podría ser otra gran oportunidad para Lorena Wiebes, la reina del esprint. EFE