Lisci: "Hemos merecido ganar más en la ida que hoy"

Vigo, 6 feb (EFE).- El italiano Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, no escondió su satisfacción por los tres puntos “de oro” que sumó su equipo ante el Celta en Balaídos aunque consideró que un empate hubiese sido lo más justo.

“Estamos muy contentos porque es muy difícil jugar contra el Celta, un equipo que tiene las ideas muy claras. Hemos merecido ganar más en la ida que hoy, esta noche lo más justo era un empate. Ambos hemos podido marcar y ganar, por eso digo que el empate era lo más justo. Pero cuando estás en una buena dinámica todo se gira a tu favor”, manifestó.

El técnico rojillo apuntó que este partido era muy importante para el futuro de su equipo por el calendario que se avecina.

“Hoy era fundamental ganar porque empezamos una serie de partidos muy difíciles. Son tres puntos que valen oro, pero todavía no hemos hecho nada porque con los puntos que tenemos no nos vamos a salvar”, indicó.

Aplaudió la buena respuesta que ha dado su equipo sin dos jugadores importantes como Lucas Torró y Jon Moncayola: “La semana pasada hicimos un buen partido sin Aimar y nos quedaba la asignatura pendiente de hacerlo sin Monca. Y creo que lo hemos hecho, pese a no ser nuestro mejor partido. Estoy muy contento con el trabajo de los que han entrado desde banquillo”.

Finalmente, al ser cuestionado por la acción del penalti, Lisci fue claro: “Para mí es falta clarísima, pero por suerte hemos podido arreglarlo. Fer le pisa y le da con la rodilla, para mí es falta muy clara”. EFE

