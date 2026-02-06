Las quemas prescritas fortalecen el suelo frente a los incendios forestales, según estudio

Vigo, 6 feb (EFE).- Las quemas prescritas repetidas en el tiempo y de baja intensidad pueden desempeñar un papel fundamental en la resiliencia de los suelos forestales frente al fuego, según un estudio de científicas de la Universidad de Vigo y del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán.

Los hallazgos, publicados recientemente en un artículo en la revista Journal of Environmental Management, inciden en la importancia de integrar las quemas prescritas en la gestión forestal como una estrategia eficaz para reducir la severidad de los fuegos, conservar la biodiversidad del suelo y mantener el funcionamiento de los ecosistemas forestales.

El estudio, del que informa este viernes el diario de la universidad viguesa, ha sido realizado por Raquel Juan Ovejero, investigadora posdoctoral en el Departamento de Ecología y Biología Animal de la Universidad de Vigo, en colaboración con las investigadoras Noela Carrera y Teresa Fontúrbel del CIF de Lourizán, perteneciente a la Xunta.

Las investigadoras analizaron los efectos combinados de las quemas prescritas -aplicar fuego de forma planificada, controlada y bajo condiciones meteorológicas muy específicas- y de los incendios forestales sobre el suelo en un monte de pinos bravos en el ayuntamiento de Quiroga (Lugo), área que ha sufrido incendios forestales de manera recurrente en las últimas décadas.

Así, evaluaron el impacto de un incendio ocurrido en 2021 en una zona que había sido sometida previamente a cinco quemas prescritas de baja intensidad entre 1984 y 2017.

Para ello, se compararon parcelas sin fuego, otras afectadas únicamente por el incendio forestal y otras con historial de quemas prescritas previas seguidas del incendio.

El foco lo pusieron en las comunidades de mesofauna edáfica, formadas por pequeños invertebrados como ácaros y colémbolos, que resultan fundamentales para los procesos de descomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes.

También tuvieron en cuenta las distintas funciones del suelo (regulación hídrica, fertilidad, regulación climática y descomposición) y su multifuncionalidad.

Los resultados evidenciaron que los suelos con historial de quemas prescritas mantuvieron comunidades de mesofauna más diversas y funcionales tras el incendio, muy similares a las observadas en los suelos no quemados, y presentaron también una mayor multifuncionalidad del suelo.

Mientras, las parcelas afectadas exclusivamente por el incendio forestal registraron los impactos más negativos, principalmente en funciones relacionadas con la regulación climática y con la descomposición de la materia orgánica. EFE