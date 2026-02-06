Espana agencias

Las inundaciones y desprendimientos cortan 182 carreteras, dos principales en Cádiz y Jaén

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- Un total de 182 carreteras están cortadas por las lluvias, desprendimientos e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este viernes sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y dos de esas vías son de la red principal, la A-48, en Cádiz y la A-44, en Jaén.

Del total de carreteras cerradas al tráfico por lluvias, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, con 50 de ellas, según informa la Dirección General de Tráfico.

En la red viaria principal están cortadas por inundaciones y desprendimientos la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz) en dirección Tarifa; y la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) hacia Granada.

Además, otras 30 carreteras continúan afectadas por la nieve, una de ellas de la red principal, la A-52, en Zamora, en el entorno de Padornelo, transitable con precaución.

De las 29 vías restantes de la red secundaria, 14 están cerradas al tráfico en Navarra, Asturias, León, Cáceres, Granada, Zamora, Salamanca y Huesca.

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alicante ejercerá el tanteo o retracto sobre la venta de las polémicas viviendas públicas

Infobae

Vox: Ceuta ya "sufre" consecuencias del efecto llamada de la regularización de migrantes

Infobae

Estados Unidos estrena el patinaje artístico en los Juegos por todo lo alto

Infobae

Kike García: "Nos estamos matando cada día para revertir esta situación"

Infobae

Goikoetxea: "Es una semifinal abierta que garantiza un finalista vasco"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis