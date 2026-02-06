Las inundaciones y desprendimientos cortan 182 carreteras, dos principales en Cádiz y Jaén

Madrid, 6 feb (EFE).- Un total de 182 carreteras están cortadas por las lluvias, desprendimientos e inundaciones que ha provocado la borrasca Leonardo que este viernes sigue afectando a la península, especialmente a Andalucía, y dos de esas vías son de la red principal, la A-48, en Cádiz y la A-44, en Jaén.

Del total de carreteras cerradas al tráfico por lluvias, 140 se localizan en Andalucía y es Cádiz la provincia más afectada, con 50 de ellas, según informa la Dirección General de Tráfico.

En la red viaria principal están cortadas por inundaciones y desprendimientos la A-48, en Vejer de la Frontera (Cádiz) en dirección Tarifa; y la A-44, en Campillo de Arenas (Jaén) hacia Granada.

Además, otras 30 carreteras continúan afectadas por la nieve, una de ellas de la red principal, la A-52, en Zamora, en el entorno de Padornelo, transitable con precaución.

De las 29 vías restantes de la red secundaria, 14 están cerradas al tráfico en Navarra, Asturias, León, Cáceres, Granada, Zamora, Salamanca y Huesca.

La DGT pide a los conductores que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender la marcha, que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno y que eviten los desplazamientos innecesarios en la medida de lo posible. EFE