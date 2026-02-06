Las exportaciones alemanas suben un 1 % en 2025 y las importaciones un 4,4 %

Berlín, 6 feb (EFECOM).- Alemania exportó en el conjunto de 2025 bienes por valor de 1,5696 billones de euros, un 1 % más respecto al año anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, mientras que las importaciones repuntaron un 4,4 %, hasta los 1,3669 billones, según datos adelantados publicados este viernes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

La economía alemana acumuló un superávit comercial de 202.800 millones de euros.

Sin corregir los efectos estacionales y de calendario, Alemania exportó en 2025 bienes por valor de 1,5629 billones de euros, un 0,9 % más, mientras que las importaciones subieron un 4,3 %, hasta los 1,3625 billones.

En términos nominales, la economía alemana acumuló en el conjunto del año un superávit comercial de 200.400 millones de euros, frente a los 242.900 millones de 2024.

China fue en 2025 el socio comercial más importante de Alemania, con un volumen de comercio exterior -exportaciones más importaciones- de 251.800 millones de euros, por delante de Estados Unidos, con un volumen de 240.500 millones de euros.

En 2024, Estados Unidos ocupaba todavía el primer lugar entre los socios comerciales más importantes de Alemania, por delante de China.

En diciembre, Alemania exportó bienes por valor de 133.300 millones de euros, un 2,7 % más interanual y un 4,0 % más respecto al mes anterior, eliminados los efectos estacionales y de calendario, mientras las importaciones crecieron un 5,6 % interanual y un 1,4 % en comparación con noviembre, hasta los 116.200 millones.

La balanza comercial cerró con un superávit de 17.100 millones de euros, frente a los 13.600 millones en noviembre, corregidos los efectos estacionales y de calendario, y los 19.800 millones en diciembre de 2024.

Las exportaciones a los países miembros de la zona euro aumentaron en diciembre un 3,6 % respecto a noviembre, hasta los 52.700 millones de euros, y a los de la Unión Europea (UE) que no comparten la moneda común, un 2,1 %, hasta los 22.600 millones.

Las importaciones de los países miembros de la zona euro subieron en diciembre un 1,6 %, hasta los 39.500 millones de euros, y las de los que no comparten la moneda común, un 1,8 %, hasta los 19.900 millones.

Alemania exportó en diciembre a terceros países, los que no pertenecen a la UE, bienes por valor de 58.000 millones de euros, un 5,0 % más que en noviembre, y las importaciones avanzaron un 1,2 %, hasta los 56.800 millones.

La mayoría de las exportaciones alemanas en diciembre fueron a Estados Unidos, que registraron un crecimiento del 8,9 % respecto a noviembre, hasta los 11.800 millones de euros, mientras en términos interanuales cayeron un 12,9 %.

Las exportaciones a China se incrementaron un 10,7 % respecto a noviembre, hasta los 7.200 millones de euros, y al Reino Unido, un 14,6 %, hasta los 6.900 millones.

La mayoría de las importaciones en diciembre procedía de China, economía de la que se importaron bienes por valor de 15.500 millones de euros, un 4,1 % más respecto al mes anterior.

Las importaciones procedentes de Estados Unidos crecieron en diciembre un 3 %, hasta los 7.900 millones de euros, mientras que las del Reino Unido cayeron un 14,8 %, hasta los 2.900 millones.

Las exportaciones a Rusia aumentaron un 1,8 % respecto a noviembre, hasta los 600 millones de euros, y en comparación con diciembre de 2024, un 0,2 %.

Las importaciones procedentes de Rusia aumentaron en diciembre un 6,0 % respecto al mes anterior, hasta los 100 millones de euros, mientras que en términos interanuales se contrajeron un 7,6 %.

Sin corregir los efectos estacionales y de calendario, Alemania exportó en diciembre bienes por valor de 118.600 millones de euros, mientras las importaciones alcanzaron los 105.000 millones.

Así, las exportaciones crecieron un 6,0 % interanual y las importaciones, un 8,4 %.

En términos nominales, la economía alemana acumuló en diciembre un superávit comercial de 13.600 millones de euros, frente a los 15.000 millones del mismo mes de 2024. EFECOM