Las empresas observan que crecen mucho las compras de la eurozona a China

 Fráncfort (Alemania), 6 feb (EFECOM).- Las empresas líderes de la zona euro observan que crecen mucho las importaciones de la eurozona de mercancías procedentes de China, mientras que las exportaciones se mantienen o contraen.

Este uno de los resultados de los contactos entre el personal del Banco Central Europeo (BCE) y 79 empresas líderes en la zona del euro entre el 5 y el 14 de enero.

Las empresas consideraron que "el comercio global muestra ser resistente a los aranceles de EE. UU. hasta ahora", pero el comercio de la zona del euro sufre de la diversión del comercio, lo que nubla un poco la perspectiva.

La industria naviera considera que el crecimiento en el comercio global no está afectado por el incremento de los aranceles de EE. UU., pero se han producido "cambios significativos en los flujos comerciales", añade el BCE.

En concreto, las empresas observan un fuerte crecimiento del comercio intraasiático y en las importaciones a la zona del euro, especialmente desde China, mientras las exportaciones de la eurozona se han mantenido planas o se han contraído los últimos meses.

Muchas empresas en el sector manufacturero dijeron que pierden cuota de mercado respecto a sus competidores chinos, tanto en la zona del euro, en China o en otros mercados.

Las empresas de la zona del euro pierden competitividad de costes desde la pandemia debido a los aumentos significativos en los costes laborales, de energía y reguladores.

Esta pérdida de competitividad se ha exacerbado con la apreciación del euro, añaden las empresas con las que el BCE mantiene contactos.

Por ello las empresas consideran que es importante "una estrategia industrial de la UE cohesiva" para responder a esta pérdida de competitividad a pesar de que esperan impulsos de los estímulos presupuestarios.

Las principales empresas de la zona del euro consideran que el impacto del aumento de los aranceles de EE. UU. en 2025 ha sido igual o menor de lo que anticipaban.

Muchas de esas empresas distribuyeron sus mercancías con antelación en 2025 para evitar los aranceles de EE. UU.

Además, se produjo una rápida reorientación del comercio global y el resto del mundo se ha integrado más.

Los importadores de EE. UU. han absorbido una parte significativa del impacto temerosos de reacciones del Gobierno estadounidense.

El auge de la inteligencia artificial y la resistencia del gasto del consumidor en EE. UU., porque los hogares tienen ingresos más elevados, también han compensado el impacto de los aranceles.

La fuerte competencia de los precios también tiene repercusión en las ventas minoristas.

Los comerciantes minoristas con los que el BCE mantiene contacto se mostraron decepcionados con el gasto a finales de 2025 debido a la fuerte competencia de precios y a la débil confianza del consumidor.

Los minoristas observan que el gasto del consumidor aumenta mucho durante periodos de promoción y descuento como el "Black Friday", el llamado viernes negro que se celebra siempre el viernes siguiente del día de Acción de Gracias, pero por lo demás está contenido.

En las ventas minoristas de alimentos, los supermercados tradicionales recuperan algo de cuota de mercado respecto a los establecimientos de descuento, pero sólo porque copian sus estrategias de precios.

En las ventas minoristas de ropa, aumenta mucho el gasto en "outlets" (descuentos para liquidar prendas de temporadas pasadas a precios reducidos), mientras que las ventas en comercios se han estancado.

La demanda de electrodomésticos y electrónica de consumo es débil, un mercado en el que también aumenta la competencia.

Las ventas de automóviles están estancadas debido a la incertidumbre reguladora.

Sin embargo, el gasto en servicios de consumo aumenta con fuerza sobre todo en el turismo, apoyado por el aumento de la oferta de la industria del ocio.

La demanda también aumenta bien en el sector de la salud y las telecomunicaciones dado el envejecimiento de la población y la digitalización. EFECOM

