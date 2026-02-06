La seguridad privada firma un nuevo convenio por 4 años con una mejora salarial del 16 %

Madrid, 6 feb (EFECOM).- Los sindicatos UGT, CCOO y USO, así como las entidades empresariales Aproser, Asecops y FES, han sellado este viernes el nuevo convenio colectivo para el periodo 2027-2030, que recoge, entre otras cuestiones, una subida salarial acumulada para el periodo del 16 %.

Este incremento de los emolumentos se distribuirá, en los 4 años, a razón de un 3,5 % en 2027, un 4 % en 2028, un 4 % en 2029 y un 4,5 % en 2030.

La mesa negociadora del sector de seguridad privada, que se constituyó el 25 de septiembre del año pasado, logró un acuerdo definitivo el pasado 27 de enero.

El nuevo texto, que reemplaza al convenio que expira a final de este año, no obtuvo el respaldo unánime de todos los sindicatos representados (CIG-Galicia y ELA-País Vasco lo rechazaron)

UGT ha comunicado en una nota que, según este nuevo convenio, las nóminas de los trabajadores del sector se revalorizarán un 36,8 % en 8 años (2023-2030).

Otros acuerdos de este marco laboral afectan a la jubilación parcial, a la desconexión digital durante los descansos y vacaciones; al incremento del plus de radioscopia (incluye funciones de carga y correo además de cabinas); a la entrega de cuadrantes con mayor antelación o a los descansos en Nochebuena y Nochevieja.

La firma del convenio de seguridad privada afecta, según UGT, a más de 80.000 trabajadores. El sindicato precisa que confiere "certidumbre" al sector ante los "nuevos retos de futuro". EFECOM