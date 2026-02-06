La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La producción industrial española creció un 1,3 % en el conjunto del año 2025 tras aumentar un 2,8 % en diciembre con respecto al mismo mes de 2024, una tasa seis décimas superior a la de noviembre, debido principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero.

El comportamiento del índice de producción industrial (IPI) en diciembre -publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)- se debió principalmente al buen comportamiento de los bienes de consumo no duradero, que crecieron un 4,9 %, y de la energía, con un incremento del 4,6 %.

También tiraron al alza, aunque en menor medida, los bienes de consumo duradero (1,6 %), los bienes de equipo (1,4 %) y los bienes intermedios (0,9 %). EFECOM

(Infografía)