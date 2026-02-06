La OCU ve insuficientes las ayudas al coche eléctrico y exige incentivos a achatarramiento

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que los incentivos al vehículo eléctrico en España son "insuficientes", y exige al Gobierno que recupere la ayuda por achatarramiento de un coche antiguo con motor de combustión, entre otras iniciativas.

Según ha explicado este viernes en una nota de prensa, la OCU también echa en falta una estrategia nacional de recarga que garantice un acceso "real y equitativo" al vehículo eléctrico, dirigida a quienes carecen de una estación de carga propia y a las familias con rentas bajas.

Para la asociación, ni el nuevo real decreto-ley con medidas de escudo social, que incluye la deducción del 15 % en el IRPF hasta 3.000 euros para la compra de un coche eléctrico, ni el programa Auto+, del que esta semana se han conocido más detalles pero que no estará en marcha hasta su publicación, son suficientes.

Por ello pide al Gobierno que aumente los 400 millones de euros con los que se dotará al Plan Auto+ en 2026; que retome las ayudas por achatarramiento -como reclamó la patronal de la distribución Ganvam-; que reactive el apoyo a la instalación de cargadores domésticos, y desarrolle una estrategia nacional de recarga.

También le insta a mejorar la información al consumidor y a vigilar las posibles prácticas de incremento de precios en modelos subvencionables, mediante controles periódicos del mercado. EFECOM