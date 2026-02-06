Espana agencias

La 'Copa Ryder' del pádel celebrará su primera edición el próximo año

Madrid, 6 feb (EFE).- La Copa Intercontinental de pádel celebrará su primera edición el próximo año con un formato similar al de la Çopa Ryder de golf o la Copa Laver de tenis, donde se enfrentarán el equipo integrado por jugadores de América con otro de Europa.

El nuevo torneo, de carácter bienal, se iba a haber celebrado el pasado año en Londres, pero la Federación Internacional de Pádel (FIP) optó finalmente por posponerlo para no sobrecargar el calendario y preservar la salud de los jugadores, informaron a EFE fuentes de la entidad que dirige el italiano Luigi Ferraro.

La FIP ha optado por encajar la Copa Intercontinental en los años impares, para no coincidir con el Mundial por países, que se celebra en los pares.

Con esta distribución, la 'Copa Ryder' del pádel, tanto en categoría femenina como masculina, coincidiría el mismo año que el Mundial por parejas, cuya primera edición se celebró el pasado mes de noviembre en Kuwait, también organizada por la FIP.

La competición entre Europa y América se anunció en noviembre de 2024 con el fin de seguir expandiendo el deporte de la pala y dar oportunidades a los jugadores de naciones emergentes de este deporte.

El Mundial por países se disputará del 1 al 7 de noviembre, aunque aún no se ha anunciado la sede.

La Federación Internacional de Pádel también es la organizadora del circuito Cupra FIP Tour, cuyo objetivo es promover a nuevas figuras para que accedan al circuito profesional de Premier Padel.

El Cupra FIP Tour contará este año con más de 200 torneos, en sus cuatro categorías -Bronze, Silver, Gold y Platinum- en 78 países de los cinco continentes, entre los que se estrenan, entre otros, Kenia, Nigeria, Marruecos, Kosovo o Pakinstán, informa la FIP en un comunicado. EFE

