La Copa del Mundo Harley Davidson constará de seis carreras con el mundial de MotoGP

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- La Copa del Mundo 'Harley-Davidson Bagger' constará de seis carreras dentro del calendario del campeonato del mundo de MotoGP, según ha confirmado la Federación Internacional de Motociclismo (FIM).

La Copa, desarrollada conjuntamente por Harley-Davidson y MotoGP, hará llegar el 'estruendo' de las motos de turismo V-Twin optimizadas para la competición a los principales circuitos internacionales.

Así, la Copa del Mundo constará de seis rondas en Norteamérica y Europa, con la primera cita en Estados Unidos, sede de Harley-Davidson, y la serie original de carreras 'King of the Baggers', antes de continuar por Europa y alcanzar el escenario mundial, culminando con la final que decidirá el campeonato en Red Bull Ring de Austria.

El presidente de la FIM, el portugués Jorge Viegas declaró:"la Copa del Mundo FIM Harley-Davidson Bagger traerá algo completamente nuevo tanto para los pilotos como para los aficionados, pues la FIM continúa explorando y desarrollando nuevas y emocionantes oportunidades y desarrollos que complementan y elevan nuestros campeonatos".

"Éste es el ejemplo perfecto de cómo una de estas visiones e ideas compartidas se está haciendo realidad y esperamos ver a esta icónica marca competir y ver la reacción de los aficionados a esta nueva iniciativa durante la temporada", resalta en el comunicado de la FIM, Jorge Viegas.

Las fechas son las siguientes:

27 al 29 de marzo Austin (Estados Unidos)

29 al 31 de mayo Mugello (Italia)

26 al 28 de junio Assen (Países Bajos)

7 al 9 de agosto Silverstone (Gran Bretaña)

28 al 30 de agosto Aragón (España)

18 al 20 de septiembre Red Bull Ring (Austria)

JLL/og