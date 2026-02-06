La borrasca Leonardo deja más de 300 incidencias en Galicia

Santiago de Compostela, 6 feb (EFE).- El 112 Galicia ha registrado 311 incidencias por meteorología adversa relacionadas con la borrasca Leonardo, la gran mayoría durante la jornada de ayer.

En su último boletín, el 112 Galicia ha explicado que durante el jueves se registraron 306 avisos, mientras que en la madrugada de este viernes hubo cinco incidencias menores: dos accidentes sin heridos, una por la presencia de señales o carteles en la carretera, un anegamiento en una calle y una actuación preventiva de los servicios de emergencias.

En el total de incidencias provocadas por Leonardo destacan los problemas por árboles caídos (62 casos), los accidentes de tráfico sin heridos (52) y las actuaciones de prevención de riesgos por parte de los servicios de emergencias (33).

Entre los incidentes destacados, todos ellos durante el jueves, figuran carreteras anegadas en Amoeiro (Ourense) y Crecente (Pontevedra) y desprendimientos de tierra y piedras en carreteras en Pantón y Navia de Suarna (ambas en Lugo).

También inundaciones en viviendas de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo; de Barbadás, Beariz y Ribadavia, en Ourense, y de Moaña y Silleda, en Pontevedra, "resueltas por los equipos de emergencias sin mayores complicaciones", ha detallado el 112 Galicia.

Por provincias, Pontevedra fue la más afectada con 116 casos, seguida de Ourense (78), A Coruña (69) y Lugo (48). Los municipios con más incidencias fueron Vigo (14), A Estrada (provincia de Pontevedra, 11 incidencias), Ourense (10), Santiago de Compostela (7) y Tui (provincia de Pontevedra, 7 incidencias).

Las autoridades recomiendan precaución y, ante cualquier riesgo, informar al 112, que ha recordado que este episodio de meteorología adversa, con fuertes lluvias y vientos, mantiene activo el nivel naranja por fenómenos costeros y el plan de nivel naranja y el plan especial ante el riesgo de inundaciones (Inungal) en fase de preemergencia.

Debido al riesgo de inundaciones, el caudal de diecinueve ríos están bajo vigilancia, según la última actualización realizada al final de la tarde del jueves.

En la provincia de A Coruña son el Mero a su paso por Cambre, el Río Grande de Xubia en San Sadurniño, el Xubia también en San Sadurniño, el Baixo Umia en Ribadumia, el Sar en Ames, el Barcés en Abegondo, el Tambre en Oroso y Trazo y el Mandeo en Coirós.

En la de Pontevedra se vigilan el Lérez a su paso por la capital, el Miñor en Gondomar, el Maceiras en Redondela, el Louro en Porriño, el Tea en Salvaterra de Miño y el Miño también en Salvaterra.

En la provincia de Ourense está también bajo seguimiento el Miño a su paso por A Peroxa, Ourense y Ribadavia, además del Avia en Ribadavia y Leiro, el Arnoia en Baños de Molgas y Arnoia, el Limia en Bande y Xinzo de Limia, el Sil en O Barco de Valdeorras y el Támega en Castrelo do Val y Oímbra. EFE