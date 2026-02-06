La Bolsa de Shanghái cae un 0,25 % y la de Shenzhen, un 0,33 %

Shanghái (China), 6 feb (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó hoy un 0,25 % tras ceder 10,33 puntos hasta los 4.065,58.

Por su parte, el parqué de Shenzhen perdió 45,98 unidades (-0,33 %) y finalizó con 13.906,73. EFECOM