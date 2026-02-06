La Bolsa de París sube un 0,43 % pese al hundimiento de Stellantis

París, 6 feb (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró este viernes con una subida del 0,43 % impulsado por el sector de la construcción a pesar del desplome del consorcio automovilístico Stellantis, que cayó un 25,24 % tras anunciar cargas excepcionales en sus resultados de 2025.

Al finalizar la jornada, el selectivo parisino se ubicó en 8.273,84 puntos y el volumen total de negocio fue alto, con operaciones valoradas en 4.447 millones de euros.

En el conjunto de la semana, el CAC-40 avanzó un 1,75 %.

Entre los valores, 22 empresas concluyeron la sesión al alza y 18 lo hicieron a la baja.

Las mayores subidas fueron para la sociedad de construcción y concesiones Vinci (9,91 %), el grupo también de construcción Eiffage (5,71 %) y la siderúrgica Arcelormittal (4,47 %).

Las caídas las lideró la citada Stellantis (-25,24 %), la multinacional de alimentación Danone (-3,70 %) y el otro gran grupo automovilístico francés, Renault (-3,32 %).

El desplome de Stellantis llegó después de anunciar que ha establecido cargas excepcionales de unos 22.200 millones de euros en las cuentas del segundo semestre de 2025 por el "cambio estratégico" que empezó a poner en marcha el pasado año y que afirma que ya está teniendo "efectos beneficiosos".

Ese anuncio imprevisto llegó 20 días antes de la fecha que la empresa ha fijado para la publicación de sus cuentas anuales de 2025 por una "reinicialización".

Las cargas incluyen en particular 14.700 millones por el "realineamiento de los planes de productos", de los cuales 2.900 millones por el abandono de algunos vehículos,

También 2.100 millones por el reajuste de la cadena de aprovisionamiento de los vehículos eléctricos, 4.100 millones por un cambio en la estimación de garantías contractuales y 1.300 a "otras cargas" que incluyen reducciones de la fuerza laboral, sin más precisiones sobre dónde y a quién afectarían.

Durante el día, cuando el descalabro en bolsa era más que evidente, Stellantis señaló que habían hecho un análisis en profundidad y detallado" para calcular esos alrededor de 22.200 millones de euros, por eso subrayó que se muestran "confiados en que la inmensa mayoría de las cargas han quedado atrás".

La empresa también insistió en que el cambio de estrategia que ha operado desde el pasado año se ha traducido en que las ventas y la facturación han vuelto a crecer en el segundo semestre, con un aumento de los pedidos de los clientes y los concesionarios y "una mejora de ciertos indicadores de calidad".

Ha calculado que el volumen de negocio estuvo en una horquilla de entre 78.000 y 80.000 millones en el segundo semestre, lo que significaría un alza del 8 % al 11 %, con unas pérdidas de entre 19.000 y 21.000 millones, comparados con los 100 millones que encajó en el mismo periodo de 2024.

Con ese resultado negativo en 2025, la empresa no pagará dividendos a sus accionistas y su consejo de administración ha autorizado la emisión de deuda en forma de obligaciones por un máximo de 5.000 millones.

Stellantis dará más detalles de su nueva estrategia en la jornada que dedicará a los inversores el próximo 21 de mayo. EFECOM