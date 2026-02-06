Espana agencias

La Bolsa de Milán sube un 0,13 % pese al desplome de más del 25 % de Stellantis

Roma, 6 feb (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,13 %, hasta los 45.877,20 puntos, en una jornada marcada por el desplome del 25,17 % del grupo automovilístico Stellantis.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,17% hasta los 48.671,90 enteros.

Durante la jornada cambiaron de manos unas 808 millones de acciones por un valor de unos 5.035 millones de euros (unos 5.948 millones de dólares).

El parqué milanés cerró la semana en positivo, como el resto de mercados europeos, animados por el avance cercano al 2 % de Wall Street y el repunte de la mayoría de grandes valores.

Stellantis, propietario de marcas como Peugeot, Citroën o Fiat, lideró las caídas en Milán con un descenso del 25,17 % después de que la compañía anunciara un cambio de estrategia que costará unos 22.200 millones de euros en sus cuentas del segundo semestre de 2025.

Entre los valores al alza destacaron la fabricante de cables Prysmian, con una subida del 3,59 %, seguida por la cementera Buzzi (2,71 %), Telecom Italia (2,57 %), Bper Banca (2,27 %) y Mediobanca (2,18 %).

En el lado de las caídas, a gran distancia de Stellantis, se situaron la farmacéutica Recordati Ord (1,67 %), Ferrari (1,54 %), los laboratorios Diasorin (1,47 %) y Banco BPM (0,70 %). EFECOM

