La Bolsa de Londres sube un 0,59 % pero pierde gran parte de las ganancias semanales

Londres, 6 feb (EFECOM).- La Bolsa de Londres subió este viernes un 0,59 % y recuperó parte de lo perdido ayer pero sin alcanzar las cotas del miércoles, cuando superó un nuevo récord intradía de 10.478 puntos, que luego fue perdiendo.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ganó hoy 60,53 puntos hasta 10.369,75, mientras que el secundario, el FTSE-250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas- ganó también un 0,45 %, hasta los 23.207,89.

Lideraron las ganancias la compañía de moda y lujo Burberry's (5,79 %), el conglomerado aéreo International Airlines Group (IAG), que integra a la española Iberia (4,32 %) y la minera mexicana Fresnillo (3,88 %), que lleva varias semanas liderando las ganadas ante el empuje del oro y la plata.

En el lado contrario, los que más pierden son Metlen Energy & Metals, que cae un 20,27 % al anunciar una reducción del 25 % en el ebitda de 2025, seguida de tecnológica Experian, especializada en soluciones financieras (-4,65 %), y la marca de vapeo Relx (-4,62 %).

La semana ha estado marcada por la continuidad de los tipos de interés en un 3,75 %, anunciada ayer por el Banco de Inglaterra, sin sorpresas, y la impresión de inestabilidad gubernamental causada por los 'papeles de Epstein', que han demostrado la estrecha relación que el exministro laborista Peter Mandelson con el millonario y pederasta estadonidense.

El Gobierno de Keir Starmer, que tiene poco más de un año y medio al cargo, está ahora en uno de sus momentos más bajos. Sin embargo, esta sensación de inestabilidad no parece afectar directamente a la bolsa, cuyo principal índice está en un constante ritmo de subida prácticamente desde abril de 2025. EFECOM