JxCat sostiene que el Govern tiene base legal para rescindir el contrato con Renfe

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- Los servicios jurídicos de JxCat han elaborado un informe en el que aseguran que hay "una base firme, legal y jurídica" para que el Govern rescinda el contrato de Renfe para prestar el servicio de Rodalies en Cataluña.

En una rueda de prensa este viernes en el Parlament, el portavoz de JxCat en la Cámara catalana, Salvador Vergés, ha afirmado que si Renfe continúa en Cataluña "es porque el PSC lo quiere", y ha recordado que llevarán a votación en el pleno de la próxima semana una moción en la que reclama esta rescisión.

En concreto, Vergés ha apuntado que con el actual expediente sancionador a Renfe que ha iniciado el Govern ya se podría llegar a rescindir este contrato, al tiempo que ha dicho que hay "precedentes" que avalan que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) asuma el servicio de Rodalies, como en la línea Lleida-La Pobla o en las RL3 y RL4.

La resolución del contrato con Renfe representaría "una condición necesaria, pero no suficiente" para mejorar el servicio, ya que también hay que exigir "el traspaso de la infraestructura fija", que corresponde a Adif, así como "los recursos económicos y medios para llevar a cabo el mantenimiento y las inversiones pendientes en curso".

Sobre la negativa de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, a rescindir el contrato con Renfe, Vergés ha respondido que "tiene miedo".

"Estamos pidiendo un traspaso hecho con autoestima. Echar a Renfe de Cataluña es el clamor de los usuarios y mañana se podrá oír en las manifestaciones que hay convocadas en Barcelona", ha expresado el portavoz de Junts. EFECOM