Isabel Calvo, luchadora profesional y biomédica: "Merecemos una federación independiente"

Madrid, 6 feb (EFE).- La luchadora profesional de artes marciales mixtas (MMA) y campeona del mundo amateur en 2024, Isabel Calvo (Madrid, 1996), considera que, en un momento de crecimiento de la disciplina, la "cantidad de federados" que hay merece una "federación independiente" para que "pueda haber más peleadores becados en competiciones internacionales".

En una visita a la redacción de la Agencia EFE en Madrid, Calvo también se ha mostrado entusiasmada por la "carrera prometedora" de las jóvenes luchadoras Merche García, de 18 años, (Youth A) y Alejandra Boxaides (Youth B), de 15 años, en el Campeonato de Europa de la IMMAF (International Martial Mix Arts Federation) que se celebra en Belgrado.

Luchadora profesional tras debutar en marzo de 2025, Calvó decidió dejar su trabajo en el laboratorio como doctora en biomedicina tras enamorarse de las artes marciales mixtas, aunque considera que ambas "son vidas de aventurero".

Pregunta (P.): ¿Cuál será su próxima pelea?

Respuesta (R.): Todavía no tengo rival, así que no está anunciado ni nada, pero en principio pelearé en abril.

P. ¿Cómo se prepara para un combate?

R. En función de la pelea (...) si ya sabes el contrincante ves sus combates y sabes por dónde tirar, nos juntamos todo el equipo para analizar sus combates anteriores, sus compañeros de entrenamiento, incluso si tiene algún trabajo. Se intenta saber todo, hasta a qué hora desayuna, para sacar a partir de ahí información y poder enfocar el campamento lo mejor posible en función a mis fortalezas, las mías; mis debilidades y las suyas.

P. Respecto a saber a la hora a la que desayuna, ¿qué opina de usar esa información por las promotoras para provocar al contrincante en público ('trash talk')?

R. Al final el deporte que hacemos no es uno convencional (…), sino en el que las promotoras tienen un papel muy importante y necesitan peleadores que sean comerciales de alguna forma. Yo creo que cada uno busca su forma de ser comercial. Aunque a mí no me gusta hablar mal de mis rivales (…).

P. Tras el salto profesional, ¿echa de menos la dinámica del circuito amateur respecto a las promotoras?

R. Cada uno tiene su parte. Las promotoras, el evento, hay un montón de gente. Toda la semana de antes te da mucha visibilidad, te aproximas más al objetivo que es un UFC, y la experiencia es mucho más parecida a eso.

Lo que echo de menos de los campeonatos es que en una semana a lo mejor puedes hacer cinco peleas, la incertidumbre de no saber contra quién vas a pelear (…). Yo recomiendo a todos los deportistas que antes de pasar a profesional hagan una carrera amateur con peleas internacionales si pueden y que expriman al máximo la parte amateur, que la disfruten porque tienes menos presión que en la carrera profesional.

P. Recuerdo que en su última competición en WOW25 no le pusieron en la rueda de prensa previa al combate ¿Crees que va a cambiar en los próximos combates o hay que seguir trabajando en ello?

R. Es importante que la repercusión no se la lleven solamente los hombres, que somos pocas mujeres haciendo este deporte. Creo que importante que haya una figura para que las chicas que están empezando en este deporte tengan alguien en quien reflejarse (…).

P. Ahora hay figuras prometedoras como las de Merche García, ¿se le da el apoyo suficiente?

R. Le dan apoyo, pero si hubiese un chico que ha ganado tres veces el campeonato del mundo amateur junior, a lo mejor se habría visto más. (…) Creo que tiene una carrera muy prometedora y espero que todo eso la gente lo pueda hacer.

Aparte de Merche [categoría Youth A], también va Alejandra Boixader [categoría Youth B], una niña de 15 años que a nivel de grappling ha ganado todo (…), esas cosas son las que creo que se debería hacer también repercusión.

P. Usted empezó más mayor, después de estudiar biomedicina ¿Cree que para alguien que empieza tan joven debería tener ese plan B?

R. Para mí es una seguridad importante saber que tengo una carrera, que tengo alternativas cuando acabe el deporte. Pero también pienso que si tienes el foco, la dedicación (…), esto ya es una carrera (…), ser instructora, hay muchas alternativas de trabajo después del mundo de la competición.

P. Aun así le da más tranquilidad...

R. Creo que hay mucha gente que se centra solamente en ‘soy deportista’ (…). Construyen una identidad en la que el centro global es ‘soy deportista’ y llega un momento en el que dejas de serlo (…).

Creo que ahora los CAR (Centro de Alto Rendimiento) incentivan que los deportistas tengan estudios, una vida preparada para después. Pero justo en deporte como el MMA que no tienen su propia federación, eso está un poco en las nubes.

P. Quiere una federación propia...

R. Me gustaría mucho que tuviésemos una federación independiente. Al final nosotros somos Federación de Lucha Olímpica y disciplinas asociadas. (…) Creo que ha llegado un momento en el que hay tal cantidad de federados en la disciplina que nos merecemos una federación independiente que pueda hacer que más peleadores vayan becados a competiciones internacionales.

Yo la primera vez que fui a unos campeonatos del mundo me tuve que costear todo y me gasté todos mis ahorros en poder ir a competir. (…) Que haya un circuito amateur más estructurado sería muy positivo (…).

P. Pasó del laboratorio con tanto silencio al gimnasio. ¿Qué similitudes y diferencias ve entre los dos?

R. Son dos ambientes que te requieren muchísima concentración, que no puedes estar pensando en otras cosas. Has dicho lo del silencio. Yo he pensado que el mayor silencio que experimento en mi vida es cuando entro en la jaula, aunque haya gente gritando alrededor. Al final un investigador y un peleador hacemos lo mismo.

P. ¿Más incertidumbre trabajando en un laboratorio o en la jaula?

R. Ninguno es camino para gente que quiera estar muy tranquila. (…) En el laboratorio no se sabe muy bien si tus experimentos van a funcionar o no. Trabajo durante mucho tiempo (…), a lo mejor hay unos resultados de un experimento que te van a decir si lo que has hecho durante dos años tenía sentido o no. Son vidas de aventurero, tanto una como otra. EFE

