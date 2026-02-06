Hallan un cuerpo donde cayó una mujer a un río al intentar salvar a su perro en Málaga

Málaga, 6 feb (EFE).- Los operativos de emergencia han hallado este viernes un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles cayó una mujer a un río en Sayalonga (Málaga) al intentar salvar a su perro, en pleno temporal por la borrasca Leonardo.
Fuentes de la Guardia Civil han indicado a EFE que se presupone que el cuerpo es el de la mujer desaparecida, pero por el momento no ha sido identificada. EFE
