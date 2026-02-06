Gobierno de Portugal estima que daños por temporales superan los 4.000 millones de euros

Lisboa, 6 feb (EFECOM).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó este viernes de que estiman que los daños causados por los temporales de los últimos días en el país superan los 4.000 millones de euros.

El jefe del Gobierno de centroderecha dio a conocer el monto en declaraciones a periodistas durante una visita en Santarém (unos 80 kilómetros al noreste de Lisboa), donde aseguró que su equipo va a movilizar "todos los instrumentos financieros" posibles para ayudar a la población.

"Estamos usando todos los instrumentos y usaremos todos los instrumentos financieros para poder hacer frente a un nivel de daños que estimamos, en este momento, que ya supera los 4.000 millones de euros", afirmó el primer ministro.

Según sus datos, cerca de 450 personas han solicitado ayudas para rehabilitar sus viviendas, mientras que han pedido apoyo "más de 1.200" agricultores y "cerca de 1.200" empresas.

"Estamos hablando ya de una disponibilidad financiera que supera los 350, 400 millones de euros", aseveró.

Entre los instrumentos que planean utilizar, Montenegro comentó que estos pueden ser tanto públicos como privados, como el Presupuesto del Estado o los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia, que están financiado por la Unión Europea.

En paralelo, el Ejecutivo informó este viernes en un comunicado de que ha solicitado a la Comisión Europea que sea activada la reserva de crisis para la agricultura de la Unión Europea para apoyar a los productores afectados por los recientes temporales en el país atlántico.

El Gobierno ya dio luz verde el domingo a un paquete global de apoyo de cerca de 2.500 millones de euros y, este jueves, el primer ministro, Luís Montenegro, afirmó que algunas de esas ayudas estaban ya disponibles.

Este viernes se espera la llegada de la borrasca Marta a Portugal, lo que ha obligado a la Protección Civil lusa a mantener las alertas ante el riesgo de que se generen nuevas inundaciones el fin de semana, en un momento en el que los ríos Duero y Tajo ya han sufrido desbordamientos en algunas localidades y son múltiples los destrozos en el país. EFECOM