Giráldez: "Radu no ha hecho ninguna parada, solo tiraron en los goles"

Vigo, 6 feb (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, lamentó tras la derrota de su equipo que los dos goles de Osasuna llegaran en acciones defensivas “muy mejorables” de sus jugadores.

“Me ha gustado mucho el equipo, salvo en las dos acciones de sus goles porque últimamente las estábamos defendiendo bien y hoy no lo hicimos. La primera es una acción de transición, y en la segunda nos meten gol teniendo nosotros tres jugadores en el área y ellos dos”, comentó.

“Pero más allá de eso, creo que hemos defendido bien. Radu no ha hecho ninguna parada, no han tirado más a portería que en los goles. Lo que menos me ha gustado del partido, más allá de sus goles, es que no hemos tirado a portería, y menos abajo que era un día para hacerlo. Si hubiésemos aprendido un poquito de Oyarzabal hace dos semanas, hoy hubiéramos ganado”, añadió.

Giráldez incidió en que su equipo necesita “sumar diez puntos más” para certificar su permanencia en LaLiga, por eso él no quiere pensar en Europa “hasta que consigamos ese primer objetivo”.

“Mi ambición no es ser quinto a estas alturas, mi ambición era ganar este partido para dar otro paso hacia nuestro objetivo”, declaró el técnico gallego. EFE

