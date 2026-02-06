Espana agencias

Giráldez: "Radu no ha hecho ninguna parada, solo tiraron en los goles"

Guardar

Vigo, 6 feb (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, lamentó tras la derrota de su equipo que los dos goles de Osasuna llegaran en acciones defensivas “muy mejorables” de sus jugadores.

“Me ha gustado mucho el equipo, salvo en las dos acciones de sus goles porque últimamente las estábamos defendiendo bien y hoy no lo hicimos. La primera es una acción de transición, y en la segunda nos meten gol teniendo nosotros tres jugadores en el área y ellos dos”, comentó.

“Pero más allá de eso, creo que hemos defendido bien. Radu no ha hecho ninguna parada, no han tirado más a portería que en los goles. Lo que menos me ha gustado del partido, más allá de sus goles, es que no hemos tirado a portería, y menos abajo que era un día para hacerlo. Si hubiésemos aprendido un poquito de Oyarzabal hace dos semanas, hoy hubiéramos ganado”, añadió.

Giráldez incidió en que su equipo necesita “sumar diez puntos más” para certificar su permanencia en LaLiga, por eso él no quiere pensar en Europa “hasta que consigamos ese primer objetivo”.

“Mi ambición no es ser quinto a estas alturas, mi ambición era ganar este partido para dar otro paso hacia nuestro objetivo”, declaró el técnico gallego. EFE

dmg/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Feijóo, "orgulloso" de Moreno ante el temporal frente a Sánchez: "Coge un helicóptero, está 20 minutos y se va"

Feijóo, "orgulloso" de Moreno ante

Sánchez reprocha a Feijóo y Ayuso "apoyar al acosador" y no a la "víctima" que denunció al alcalde de Móstoles

Sánchez reprocha a Feijóo y

Podemos apela al apoyo de los "desencantados" con el PSOE y se reivindica como la izquierda valiente ante PP y Vox

Podemos apela al apoyo de

Rubi: "Ganar significa derrumbar una puerta importante"

Infobae

Sarabia: “Tengo confianza en que el equipo va a volver a crecer”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP invita a Vito

El PP invita a Vito Quiles para el cierre de campaña en Aragón y contrata a Los Meconios, el grupo que canta “vamos a volver al 36″

Zapatero confía en la transición de Delcy Rodríguez: “En un plazo récord se está produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela”

Sánchez exige a los ‘tecnoligarcas’ que “quiten sus sucias manos de los móviles de los menores”

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

ECONOMÍA

La Unión Europea anuncia un

La Unión Europea anuncia un paquete de 52 millones de euros en ayuda humanitaria para “aliviar al pueblo venezolano necesitado”

Bruselas considera que el “diseño adictivo” de TikTok infringe la Ley de Servicios Digitales: se enfrenta a una multa del 6% de su facturación anual

El impuesto a los super ricos obligaría a Amancio Ortega a pagar a Hacienda 2.198 millones anuales: la propuesta de Consumo para erradicar la pobreza infantil

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

DEPORTES

Ácido hialurónico para tener el

Ácido hialurónico para tener el pene más grande: la sospecha que rodea a los saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey