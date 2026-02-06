Gaspart ante la jueza del caso Negreira: "El Barça nunca ha cometido ninguna ilegalidad"

Barcelona, 6 feb (EFE).- El expresidente del Barça Joan Gaspart se ha desmarcado de los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que comenzaron en su etapa, y ha defendido que el club nunca ha cometido "ilegalidad" alguna, aunque si así fuera la dirección del club lo sabría.

Gaspart ha declarado este viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 a 2018 y que la Fiscalía cree tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.

Según han informado fuentes jurídicas, Gaspart, que dirigió el Barça entre los años 2000 y 2003, ha dicho que desconoce los motivos por los que el club decidió iniciar los pagos a Negreira, quien siempre ha mantenido que cobraba del Barça por redactar informes sobre arbitrajes. EFE

