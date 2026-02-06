Espana agencias

Gaspart ante la jueza del caso Negreira: "El Barça nunca ha cometido ninguna ilegalidad"

Guardar

Barcelona, 6 feb (EFE).- El expresidente del Barça Joan Gaspart se ha desmarcado de los pagos al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, que comenzaron en su etapa, y ha defendido que el club nunca ha cometido "ilegalidad" alguna, aunque si así fuera la dirección del club lo sabría.

Gaspart ha declarado este viernes como testigo ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los 7,3 millones de euros que el Barça pagó a Enríquez Negreira entre los años 2001 a 2018 y que la Fiscalía cree tenían como objetivo obtener decisiones arbitrales favorables al club.

Según han informado fuentes jurídicas, Gaspart, que dirigió el Barça entre los años 2000 y 2003, ha dicho que desconoce los motivos por los que el club decidió iniciar los pagos a Negreira, quien siempre ha mantenido que cobraba del Barça por redactar informes sobre arbitrajes. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Recuperan el cuerpo del parapentista accidentado en Puerto de la Cruz (Tenerife)

Infobae

La pectina puede ser un aliado eficaz y seguro frente a las alergias alimentarias

Infobae

Belarra apuesta por crear una red social pública frente a 'X', que ve en manos de "un nazi peligroso"

Belarra apuesta por crear una

Tres detenidos en Alicante por una oleada de robos en coches buscando balizas V-16

Infobae

El exdirector de Emergencias niega ante la jueza de la dana haber filtrado el audio entre AEMET y el '112' el 29O

El exdirector de Emergencias niega
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rodalies prevé la recuperación de

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager