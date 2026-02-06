Espana agencias

Francisco de Borbón paga la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez por blanqueo

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha abonado la fianza de 50.000 euros que le impuso el miércoles el juez tras ser detenido por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado y enviado a prisión en 2024 el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que tanto el aristócrata como los otros dos detenidos que comparecieron el miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge han satisfecho ya las fianzas que les impuso en magistrado.

El juez acordó para los tres libertad provisional con diferentes fianzas: de 50.000 euros para Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla; de 60.000 euros para un joyero a quien se le intervinieron cerca de cien relojes Rolex sin justificar, y de 20.000 euros para otra arrestada.

Los tres negaron su implicación en los hechos y, en un comunicado difundido este viernes, Francisco de Borbón von Hardenberg "niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario".

Un informe policial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía vincula a Francisco de Borbón con una supuesta operativa internacional de blanqueo del presunto líder de la trama, Ignacio Torán -que ha sido detenido este viernes tras comparecer ante el juez-, en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ecologistas en Acción exige el desarrollo de la normativa del Plan Nacional de Ozono

Infobae

IU lamenta falta de información y una coordinación tardía de la Junta ante el temporal

Infobae

Sanidad advierte de un defecto de calidad en el medicamento Arixtra

Infobae

Igualdad quiere potenciar un pasaporte de protección contra la mutilación genital femenina

Infobae

El arquitecto al que contactó Epstein, aún en "shock" y aliviado por su relación "escueta"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Podemos confirma que votará a

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos enfrentamientos históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis