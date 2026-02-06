Francisco de Borbón paga la fianza de 50.000 euros que le impuso el juez por blanqueo

Madrid, 6 feb (EFE).- Francisco de Borbón von Hardenberg, primo lejano del rey Felipe VI, ha abonado la fianza de 50.000 euros que le impuso el miércoles el juez tras ser detenido por presunto blanqueo vinculado a la red de narcotráfico por la que fue arrestado y enviado a prisión en 2024 el exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que tanto el aristócrata como los otros dos detenidos que comparecieron el miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge han satisfecho ya las fianzas que les impuso en magistrado.

El juez acordó para los tres libertad provisional con diferentes fianzas: de 50.000 euros para Francisco de Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla; de 60.000 euros para un joyero a quien se le intervinieron cerca de cien relojes Rolex sin justificar, y de 20.000 euros para otra arrestada.

Los tres negaron su implicación en los hechos y, en un comunicado difundido este viernes, Francisco de Borbón von Hardenberg "niega cualquier vinculación con actividades ilícitas de cualquier tipo, sostiene la integridad de su actuación y rechaza cualquier insinuación en sentido contrario".

Un informe policial de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía vincula a Francisco de Borbón con una supuesta operativa internacional de blanqueo del presunto líder de la trama, Ignacio Torán -que ha sido detenido este viernes tras comparecer ante el juez-, en Panamá y en el país africano de Santo Tomé y Príncipe. EFE