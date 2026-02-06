Espana agencias

Francia dice que podrá exportar a España bovinos de las zonas de vacunación de dermatosis

Guardar

París, 6 feb (EFECOM).- El Gobierno francés anunció que las autoridades españolas han autorizado la importación desde Francia de bovinos de la segunda zona en la que se han procedido a vacunar por la dermatosis, que cubre once departamentos, básicamente junto a la frontera española y los de Córcega.

En un comunicado publicado en la noche del jueves al viernes, el Ministerio de Agricultura puntualizó que esta apertura por España de sus fronteras a los animales vacunados se va a llevar a cabo "bajo reserva de criterios sanitarios".

En concreto, tendrán que haber pasado al menos 60 días desde la vacunación en una explotación para que las reses se consideren inmunizadas y puedan ser exportadas.

Es la misma condición que se había impuesto cuando España había aceptado la llegada de bovinos de la otra zona de vacunación, que cubre más de media docena de departamentos en el este de Francia, en las proximidades de la frontera suiza.

El Ministerio de Agricultura subrayó que la situación sanitaria está "en neta mejoría en Francia", ya que el último foco de la enfermedad se detectó el 2 de enero y en las zonas en las que se puso en marcha la vacunación han sido inoculados casi el 100 % de los animales.

Francia utiliza la vacunación preventiva para cortar la transmisión, pero tiene como efecto la suspensión del estatuto de zona indemne, que es el que permite exportar.

Por eso se ha puesto a negociar con sus principales clientes y ha alcanzado acuerdos para reanudar las exportaciones de las reses vacunadas a España e Italia. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Infobae

Los perros, 'doctores' de cuatro patas que cambian la rutina hospitalaria de los niños

Infobae

Viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre consigue dejar de

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager