Estrella Morente afronta uno de sus retos más ilusionantes con 'De Estrella a Estrellas'

Sevilla, 6 feb (EFE).- La cantaora Estrella Morente se enfrenta desde el próximo 15 de febrero a uno de sus retos más ilusionantes, su nueva gira con el espectáculo ‘De Estrella a Estrellas’, en el que fusiona el flamenco con el jazz y rinde homenaje a grandes mujeres de la música.

En esa lista de mujeres que han marcado época figuran Nina Simone, Chavela Vargas, Rocío Jurado, Mina, Rocío Dúrcal o Ella Fitzgerald, mujeres que siempre han provocado “que haya un ejército de enamorados de su música”, como explica en una entrevista con EFE en el Cartuja Center de Sevilla, espacio en el actuará el próximo 28 de febrero tras pasar por el Liceo de Barcelona y el Kursaal de San Sebastián, en una gira en la que ha querido rodearse de músicos “auténticos referentes”.

Morente estará acompañada por la OCO Band, formación dirigida por el legendario saxofonista Tim Ries, uno de los músicos de cabecera de The Rolling Stones, y, precisamente, “cuadrar fechas para que pueda venir ha sido uno de los retos”.

“Realmente, me gusta mucho bucear e investigar en un mundo, en un género, que siempre me ha apasionado desde niña”, dice la cantaora, que se confiesa una enamorada del jazz, el blues o el soul, "esas músicas que son de la raíz de la tierra, y que tanto tienen que ver con el flamenco”, de modo que plantea un espectáculo “con esa emoción directa al corazón”.

Concretamente, afirma que le apetecía mucho “profundizar, recordar y homenajear a los grandes clásicos”, centrándose en mujeres que asegura venerar, “y no solamente como artista, sino también como seres humanos, gente que ha dejado su huella en la historia”, por lo que cree que es “casi una obligación seguir recordándolas”.

Se detiene a analizar cómo, desde el principio del proyecto, valoró la posibilidad de poder contar con Tim Ries entre sus músicos, de modo que es feliz de trabajar “de la mano de un genio como este maestro, con el que hay una afinidad increíble, hasta el punto de que no hablamos el mismo idioma, pero nos comunicamos”, dice.

“Yo no hablo inglés, él no habla español, pero la música se encarga de ser una vez más un idioma universal, de ser herramienta de comunicación y de puente”, afirma, porque una partitura “se puede entender a través de los sentimientos, no solamente de los dialectos o de la palabra escrita o hablada, es algo que sale desde el corazón, desde los ojos o desde las expresiones corporales”.

Así, cree que es “fantástico” tener la oportunidad “de comunicarte con un músico que está en Rusia, que lea una partitura o que te juntes en un ensayo con él y puedan surgir esas comunicaciones”. Esa, precisamente, es la base.

Esos músicos y su voz van a llevar a los escenarios canciones que recordarán, entre otras, la aportación a la música de Rocío jurado, con la que Estrella Morente asegura tener “una inspiración siempre”, como la que tendría “cualquiera que haya tenido la oportunidad de conocer su obra y su legado”.

Destaca igualmente la influencia de Rocío Dúrcal, “una artista también universal, que salió de España al mundo y que también la reivindico de alguna forma en este trabajo”.

Todo ello podrá verlo el público, de momento, en el Cartuja Center de Sevilla, el Liceo barcelonés y el Kursaal donostiarra, y a partir de ahí se plantea que la gira crezca, como todos los proyectos, dice, que nacen en su casa, donde lo que se crea “va evolucionando y moviéndose con los tiempos, sin limitarse a un momento de la promoción”. EFE

