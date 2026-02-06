Espana agencias

España busca reconquistar Europa diez años después ante la campeona Portugal

Guardar

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- La selección española de fútbol sala quiere reconquistar este sábado la corona europea una década después de su último título continental y enfrente tendrá a Portugal en el Arena Stožice de Liubliana (Eslovenia), a las 19.30 horas.

Los portugueses han ganado los dos últimos Europeos y la última vez, en este mismo escenario, se impusieron a España en 2018 por 3-2 en la primera de las dos finales que han protagonizado las dos selecciones, ya que en el otro precedente ganó el combinado español en 2010 por 2-4.

España y Portugal han cumplido los pronósticos que las consideraban las dos favoritas para luchar por el título y en la Eurocopa de Lituania, Letonia y Eslovenia han dominado con autoridad primero sus grupos y después los cruces de cuartos de final y las semifinales, después de haber llegado de una decepción en el Mundial de Uzbekistán 2024, en las que fueron eliminadas en octavos.

La selección española, que domina el palmarés de la Eurocopa con 7 títulos en sus vitrinas, quiere acabar con esa travesía del desierto que le ha llevado a no levantar un trofeo desde la cita continental de 2016, cuando se impuso por 3-7 a Rusia en el Arena de Belgrado (Serbia) con el gol de Álex y los dobletes de Miguelín, Pola y Rivillos, el único superviviente del equipo español en la actualidad y que desempeña una función importante para Jesús Velasco.

El seleccionador, que llegó al cargo el 1 de noviembre de 2005, desea cerrar el círculo de éxito, porque su debut fue en un amistoso, precisamente contra Portugal, con victoria por 0-1 en la localidad portuguesa de Sines, con gol anotado por Esteban, actual jugador del Jaén Paraíso Interior.

Jesús Velasco, con un equipo en el que se combina la juventud y la experiencia con la calidad y el compromiso quiere acabar con el reinado en el el Arena Stožice de Liubliana, el mismo palacio de los deportes donde 8 años antes, en 2018, se le escapó el título ante Portugal en la prórroga (3-2) después de ir ganando (1-2) con los goles de Tolrá y Lin, en un equipo en el que sólo sigue Adolfo, el ala del Barça.

Los catorce jugadores de la selección española que disputan el Europeo son los siguientes:

. Porteros: Chemi (Jimbee Cartagena Costa Cálida) y Dídac (Barça).

. Cierres: Antonio (Barça) y Raya (Movistar Inter).

. Alas-cierre: Ricardo y Adrián Rivera (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Mellado (Jimbee Cartagena Costa Cálida).

. Alas: Cecilio (Movistar Inter), Cortés (Jimbee Cartagena Costa Cálida), Novoa (O Parrulo) y Rivillos (Illes Balears Palma Futsal).

. Ala-pívot: Adolfo (Barça).

. Pívots: Pablo Ramírez (ElPozo Murcia Costa Cálida) y Gordillo (MFK Tyumen, RUS). EFE

jmd/cmm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Leonardo anega Castilla y León: hay 53 tramos de ríos con aviso, 9 en nivel rojo

Infobae

Elogios a la ayuda de la UME para contener la peste porcina en Cataluña en su despedida

Infobae

¿Tú cómo ligas?, replica el dos del PP madrileño a un periodista sobre el alcalde Móstoles

Infobae

Huétor Tájar, la "isla" que lucha contra el lodo con escobas, cubos y solidaridad

Infobae

Duelo directo por la permanencia entre el Andorra y la Real Sociedad B

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero llega a Caracas para

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis