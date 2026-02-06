Espana agencias

Escrivá: el candidato a presidir la Fed, Kevin Warsh, cuenta con credenciales muy elevadas

Guardar

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado este viernes que, Kevin Warsh, candidato a presidir la Reserva Federal (Fed) estadounidense en sustitución de Jerome Powell, es una persona que cuenta "con unas credenciales muy elevadas".

"Estamos ante una persona con una trayectoria muy larga en el mundo de los bancos centrales, que ha tenido una experiencia muy grande dentro y fuera de la banca central, y una trayectoria académica reconocida, por lo tanto, es una persona con unas credenciales muy elevadas", ha asegurado Esrivá en una entrevista concedida a La Ser, recogida por EFE.

Asimismo, Escrivá ha explicado las razones que han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a mantener los tipos de interés en el 2 % por quinta reunión consecutiva.

En su opinión, el BCE está en su objetivo, que es mantener la inflación en torno al 2 % en una perspectiva de medio plazo. "Observamos que las expectativas de inflación están ancladas en ese nivel, y nuestras previsiones para los próximos dos años son también de mantenerlos en ese entorno. Luego todo apunta a que lo mejor en este momento es la estabilidad de los tipos".

No obstante, preguntado por si la estabilidad de precios se mantendrá mucho más tiempo, ha reconocido que "puede ocurrir, pero no necesariamente tiene que ser así".

"Lo que percibimos es que estamos en un entorno muy complejo internacional, de mucha incertidumbre, y tenemos que estar ágiles ante la posibilidad de que aparezcan elementos que nos hagan cambiar esta perspectiva de inflación en una dirección u otra", ha asegurado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Infobae

Los perros, 'doctores' de cuatro patas que cambian la rutina hospitalaria de los niños

Infobae

Viernes 6 de febrero de 2026

Infobae

La producción industrial sube un 1,3 % en 2025 tras aumentar casi un 3 % en diciembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre consigue dejar de

Un padre consigue dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y recupera el uso de vivienda al convivir en ella su exmujer con una nueva pareja

Cómo debes actuar si te han dado un golpe en el coche y no sabes quién ha sido, según los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “La avería más temida, generalmente, suele ser la junta de culata”

La Comunidad de Madrid pagará hasta 169 euros por una resonancia: 264.000 pacientes tendrán que trasladarse 50 kilómetros para que se las hagan

El tira y afloja de PP y Vox en Aragón: un divorcio condenado a la reconciliación tras el 8F

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager