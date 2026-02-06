Escrivá: el candidato a presidir la Fed, Kevin Warsh, cuenta con credenciales muy elevadas

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha considerado este viernes que, Kevin Warsh, candidato a presidir la Reserva Federal (Fed) estadounidense en sustitución de Jerome Powell, es una persona que cuenta "con unas credenciales muy elevadas".

"Estamos ante una persona con una trayectoria muy larga en el mundo de los bancos centrales, que ha tenido una experiencia muy grande dentro y fuera de la banca central, y una trayectoria académica reconocida, por lo tanto, es una persona con unas credenciales muy elevadas", ha asegurado Esrivá en una entrevista concedida a La Ser, recogida por EFE.

Asimismo, Escrivá ha explicado las razones que han llevado al Banco Central Europeo (BCE) a mantener los tipos de interés en el 2 % por quinta reunión consecutiva.

En su opinión, el BCE está en su objetivo, que es mantener la inflación en torno al 2 % en una perspectiva de medio plazo. "Observamos que las expectativas de inflación están ancladas en ese nivel, y nuestras previsiones para los próximos dos años son también de mantenerlos en ese entorno. Luego todo apunta a que lo mejor en este momento es la estabilidad de los tipos".

No obstante, preguntado por si la estabilidad de precios se mantendrá mucho más tiempo, ha reconocido que "puede ocurrir, pero no necesariamente tiene que ser así".

"Lo que percibimos es que estamos en un entorno muy complejo internacional, de mucha incertidumbre, y tenemos que estar ágiles ante la posibilidad de que aparezcan elementos que nos hagan cambiar esta perspectiva de inflación en una dirección u otra", ha asegurado. EFE