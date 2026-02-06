Espana agencias

El Sabadell gana 1.775 millones, un 2,8 % menos, en su primer resultado anual tras la opa

San Cugat del Vallès (Barcelona), 6 feb (EFECOM).- El Banco Sabadell ha cerrado el ejercicio 2025, marcado por la fallida opa del BBVA, con un beneficio de 1.775 millones de euros, un 2,8 % por debajo del récord histórico de 2024, en un contexto de descenso de tipos que ha erosionado el margen de intereses.

El consejero delegado de la entidad, César González-Bueno, que ayer anunció que en mayo pasará el relevo a Marc Armengol, CEO de TSB, ha asegurado este viernes en una rueda de prensa que la entidad se encuentra en un "punto dulce" para continuar creciendo y ha anticipado que en 2026, ya con los tipos estabilizados, el margen de intereses tocará fondo en el primer trimestre y se elevará en un 1 % al final del ejercicio.

Al cierre de 2025, ese margen -la diferencia entre ingresos por préstamos concedidos y costes financieros- se situaba en 4.837 millones de euros, un 3,7 % menos respecto a un año antes, mientras que los ingresos del negocio bancario -margen de intereses más comisiones- eran de 6.221 millones, un 2,5 % menos que el ejercicio anterior.

El Sabadell ha precisado además que, sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024, el beneficio neto habría crecido un 3,4 % interanual, apoyado en la mejora de la calidad de los activos y la reducción de las provisiones, así como en el fuerte impulso de los volúmenes de crédito y recursos en España.

La cotización del banco, que caía este viernes más de un 5 % tras la presentación de resultados, infravalora a la entidad, ha asegurado González-Bueno.

Tras el final de la opa, el Sabadell ha tenido "una evolución marginalmente positiva" en bolsa, pero no ha registrado "esa gran caída que se esperaba", ha dicho el directivo.

El BBVA, por su parte, "se ha comportado muy bien, exactamente como anticipábamos, porque tenía más sentido y más valor que las dos (entidades) estuvieran separadas que juntas", ha agregado.

El banco ha acompañado la publicación del resultado con el anuncio de una nueva recompra de acciones de 800 millones, que comenzará el próximo lunes, y ha recalcado sus planes para alcanzar una remuneración al accionista de 6.450 millones en el periodo 2025-2027.

Esa cifra, que representa el 40 % del valor del banco en el mercado, se sustenta en el dividendo extraordinario de 2.500 millones que se entregará cuando se ejecute la venta de la filial británica TSB al Santander, en los próximos meses.

Esa nueva recompra se une a los 700 millones distribuidos en dividendos en efectivo a cuenta del último ejercicio para sumar un total de 1.500 millones, lo que equivale a una rentabilidad anual aproximada del 9 % de la capitalización bursátil.

González-Bueno ha explicado a los periodistas que la decisión de dejar el banco tras cinco años como consejero delegado partió de él, y que Armengol, figura clave en el crecimiento de la filial TSB en los últimos tiempos, es el "candidato ideal" para sustituirle.

El futuro CEO mantendrá previsiblemente una línea continuista y recogerá los objetivos del plan estratégico diseñado hasta 2027, que contempla alcanzar una rentabilidad ROTE (retorno sobre el patrimonio tangible) del 16 % al término del periodo, frente al 14,3 % con el que ha cerrado 2025.

El todavía consejero delegado ha señalado que su intención era que su salida se anunciara por "sorpresa", para evitar periodos de "parálisis" y especulaciones sobre su relevo.

Ha señalado que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro fuera del Sabadell, pero ha asegurado que no se plantea volver a trabajar en la banca española.

Durante el año y medio que duró el proceso de la opa -un periodo de especial "turbulencia"-, el grado de captación de clientes se "ralentizó", ha señalado el consejero delegado del Sabadell.

"Si lees todos los días en el periódico que hay un banco del que no se garantiza que vaya a seguir, es lógico que haya más gente que tenga dudas", ha expresado González-Bueno, que ha precisado que al terminar la opa la captación "se ha acelerado".

Para impulsar el crecimiento futuro, el banco se fija en áreas como el crédito al consumo, un "negocio muy rentable" aunque los volúmenes no sean altos, así como en la banca de empresas, uno de los ámbitos en los que el Sabadell ha puesto el foco en los últimos años.

En hipotecas, un mercado que ha cedido algo de rentabilidad, el banco se propone continuar creciendo al ritmo del mercado y ajustarse a su "cuota natural" del 7 %.

En el último ejercicio completo en el que TSB, filial del Sabadell en Reino Unido, estará en el perímetro del grupo, la filial británica ha registrado un beneficio neto individual de 259 millones de libras (unos 298 millones de euros), un alza del 24,7 %.

El margen de intereses de TSB se situó en 1.056 millones de libras en 2025 (1.213 millones de euros), con un crecimiento del 7,2 % interanual, al tiempo que las comisiones se redujeron un 15,5 % interanual, hasta 77 millones de libras (88,47 millones de euros). EFECOM

(Foto) (Vídeo)

