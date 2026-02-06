El responsable de seguridad de Cerredo rechaza responder ante la comisión parlamentaria

Oviedo, 6 feb (EFE).- El responsable de seguridad en la mina asturiana de Cerredo en el momento del accidente en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores, José Antonio Fernández Casillas, se ha acogido este viernes a su derecho a no responder ante la comisión parlamentaria que investiga los hechos.

Al igual que hicieran el administrador de Blue Solving -actual explotadora de la mina-, Adrián Rodríguez, y el apoderado y la administradora de la anterior concesionaria, Combayl, Jesús Rodríguez y su mujer Ana María Rodríguez, Fernández Casillas se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados por haber una investigación judicial abierta bajo secreto de sumario.

Fernández Casillas sí ha tenido una pequeña intervención ante la comisión constituida en el parlamento asturiano en la que ha expresado su "profundo presar y solidaridad" con las familias de los fallecidos en el "trágico accidente".

Además, ha reiterado su "absoluta disposición a continuar colaborando con las fuerzas policiales, como con quien sea", tal y como ha venido "haciendo hasta la fecha ante cada solicitud de información" que le ha sido encomendada.

Al mismo tiempo, ha expresado su "respeto" por el parlamento asturiano y ha aclarado que su ausencia el pasado 28 de enero se debió a que no fue citado para ese día.

La investigación apunta a que el accidente se produjo por una explosión de grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior, a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.

La comparecencia de Fernández Casillas ha sido la última de las programadas hasta ahora en la comisión parlamentaria, aunque no se descarta que a lo largo de este mes pueda haber alguna más. EFE