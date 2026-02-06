El PP acusa a la exedil de Móstoles de actuar "de mala fe" y por una "vendetta" personal

Madrid, 6 feb (EFE).- El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afirmado este viernes que la exconcejala de Móstoles que denunció un presunto acoso sexual y laboral del alcalde del municipio, Manuel Bautista, actuó "de mala fe" y por una "vendetta" personal, aparentemente "grabando conversaciones sin autorización", y ha amenazado con emprender acciones legales si se confirma este extremo.

En una rueda de prensa, Serrano ha acusado a la exedil de intentar "involucrar" en el caso a la presidenta autonómica y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "no tiene absolutamente nada que ver", y ha insistido en que este caso "pretende tapar el desastre del PSOE" en la campaña electoral aragonesa.

'El País' publicó el miércoles por la noche que la mencionada exedil denunció internamente que Bautista la "acosó sexualmente" desde el inicio de la campaña electoral de 2023 con "comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas", y cuando la exedil se plantó ante esa situación, comenzó lo que ella define como "un acoso laboral".

La misma información señalaba que el PP no amparó y supuestamente encubrió la denuncia. EFE

