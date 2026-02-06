Espana agencias

El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 3 millones al Chelsea por Ngumoha

Londres, 6 feb (EFE).- El Liverpool tendrá que pagar una compensación de 2,8 millones de libras (3,1 millones de euros) en concepto de formación y desarrollo del jugador por Rio Ngumoha.

Los 'Reds' ficharon al atacante en septiembre de 2024, cuando este tenía 16 años, después de que se marchara de la cantera del Chelsea, y un tribunal británico ha determinado que los 'Blues' tienen derecho a una compensación económica por el desarrollo y la formación del futbolista.

Esta cantidad ha sido fijada en 2,8 millones de libras, pero si se cumplen una serie de requisitos, podría ascender hasta los 6,8 millones de libras, además de que el Chelsea se guarda el 20 % de una posible compra, informó "The Athletic".

Ngumoha ha jugado trece partidos para el Liverpool esta temporada y a principios de campaña marcó el gol del triunfo en el último minuto contra el Newcastle United, lo que le convirtió en el goleador más joven de la historia del club con 16 años y 361 días.

Además, en el duelo de FA Cup contra el Accrington en enero de 2025, se convirtió en el titular más joven de la institución con 16 años y 135 días. EFE

