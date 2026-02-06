Espana agencias

El Hang Seng cae un 1,21 % arrastrado por las financieras y las tecnológicas

Pekín, 6 feb (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong cayó hoy un 1,21 % en su principal índice de referencia, el Hang Seng, en una jornada marcada por los descensos en los valores financieros y tecnológicos.

El selectivo perdió 325,29 puntos, hasta situarse en los 26.559,95, en una sesión en la que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, retrocedió un 0,68 %.

Entre los avances más destacados figuraron los de la petrolera estatal PetroChina (+1,97 %), la láctea Mengniu Dairy (+3,03 %) y la automotriz Li Auto (+3,61 %).

En el otro extremo se situaron la aseguradora AIA (-5,54 %), el gigante del comercio electrónico Alibaba (-2,88 %) y el banco HSBC (-2,67 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 247.870 millones de dólares de Hong Kong (unos 31.800 millones de dólares, 29.300 millones de euros). EFECOM

