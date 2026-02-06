El grupo Ferrero aumenta sus ventas un 4,6 % en 2024/2025, hasta 19.300 millones de euros

Madrid, 6 feb (EFECOM).- La multinacional italiana Grupo Ferrero ha cerrado el ejercicio fiscal 2024/2025 con un incremento en el volumen de ventas del 4,6 %, hasta alcanzar los 19.300 millones de euros, según ha informado este viernes en un comunicado.

El grupo, dueño de marcas como Nutella, Kinder y Ferrero Rocher, ha aprobado sus estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio fiscal 2024/2025 (finalizado el 31 de agosto de 2025), a través de su sociedad matriz Ferrero International S.A.

De acuerdo a sus datos, la compañía ha cerrado el ejercicio con una cifra de negocio consolidada de aproximadamente 19.300 millones de euros, lo que supone un alza del 4,6 % respecto al año anterior.

Este crecimiento refleja el "éxito de la estrategia a largo plazo" impulsada por el presidente ejecutivo, Giovanni Ferrero, y ejecutada por el director general, Lapo Civiletti, ha destacado la empresa.

Además, en este periodo, Ferrero ha mantenido su presencia internacional con 36 plantas de producción y ha cerrado el ejercicio con una plantilla global de 48.697 empleados a 31 de agosto de 2025.

Según el Grupo Ferrero, el "buen comportamiento" del ejercicio se ha sustentado en la "continua apuesta" la innovación, la ampliación de su cartera de productos y las adquisiciones realizadas en el año.

A ello se suma una inversión adicional cercana a los 1.100 millones de euros, ha añadido, destinada a reforzar sus capacidades industriales, logísticas y de desarrollo y la adquisición de WK Kellogg Co., completada en septiembre de 2025.

En el comunicado, el director financiero del grupo, Daniel Martínez, ha situado el incremento de la inversión en activos realizado en 2024/2025, junto con las adquisiciones recientes, como una muestra de la apuesta de la compañía por el futuro. EFECOM