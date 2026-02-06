Espana agencias

El exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki, saldrá de prisión de lunes a viernes

Vitoria, 6 feb (EFE).- El Gobierno Vasco ha concedido al exjefe de ETA, Garikoitz Aspiazu, Txeroki un régimen de semilibertad de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos han explicado a EFE que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Martutene de San Sebastián ha propuesto la aplicación de este artículo en este caso.

Han precisado que no se trata de un tercer grado, sino de una fórmula intermedia dirigida a "la preparación" para la salida de prisión que se concede cuando el cumplimiento de la condena está ya muy avanzado.

Permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días.

Para su concesión el interno debe entregar un 'plan de ejecución', en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes.

Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe emitir un informe, que no es vinculante, por lo que la decisión final queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

Fuentes del Departamento Vasco de Justicia señalan que lo habitual es que no se revoquen este tipo de concesiones.

Txeroki está condenado a cientos de años de prisión por distintos atentados. En 2024 fue trasladado desde la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián.

Garikoitz Aspiazu Rubina (Bilbao, 1973), fue considerado jefe de ETA hasta su detención en 2008, fue condenado en 2011 a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional, mientras que en Francia cumplía varias penas que suman más de 30 años.

Esta primera condena, de 377 años, le fue impuesta por el intento de asesinato de la exteniente de alcalde de Portugalete (Bizkaia) Esther Cabezudo, en febrero de 2002. La sala le condenó por 20 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y otro de estragos.

En 2015 fue condenado por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón), que causó daños materiales.

Además, en julio de 2018 volvió a ser condenado en España a 18 años de prisión por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a la delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero.

Aunque se le relacionó con el asesinato del juez José María Lidón, en noviembre de 2001 en Getxo (Bizkaia), Txeroki fue absuelto por falta de pruebas.

También se le vincula con el atentado de la T4 en Madrid en diciembre de 2006, en el que murieron dos ciudadanos, motivo por el que las fuerzas de seguridad lo consideraron uno de los responsables de la ruptura del proceso de conversaciones que mantuvo con ETA el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con el socialista vasco Jesús Eguiguren como emisario.EFE

