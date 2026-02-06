Espana agencias

El DAX 40 sube un 0,94 % y modera el nerviosismo tras tres sesiones de pérdidas

Fráncfort (Alemania), 6 feb (EFECOM).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort subió este viernes un 0,94 %, después de tres negociaciones consecutivas de pérdidas, pero se mantiene el nerviosismo en los mercados debido a los fuertes movimientos de los precios en los mercados de metales preciosos y en el bitcóin.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,94 % en 24.721,46 puntos, y acumula una ganancia semanal del 0,7 %.

La confianza del consumidor mejoró en EEUU en febrero más de lo previsto, según datos de la Universidad de Michigan.

Pero la producción de la industria manufacturera alemana cayó inesperadamente en diciembre después de tres meses consecutivos de subidas.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,2 %, hasta 152 euros, y Siemens subió un 2,4 %, hasta 250,50 euros, tras noticias positivas del sector de la energía.

El fabricante estadounidense de celdas de combustible de óxido sólido Bloom Energy superó con sus pronósticos de facturación para este año las expectativas del mercado y logró en el cuarto trimestre un fuerte volumen de negocios y crecimiento del margen de rentabilidad.

El grupo farmacéutico Bayer ganó un 2,2 %, hasta 45,80 euros, después de informar de que su medicamento anticoagulante Asundexian reduce en un 26 % el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico.

Pero la empresa de tecnología sanitaria Siemens Healthineers perdió un 2,8 %, hasta 41,40 euros.

El fabricante de automóviles Stellantis, que integra marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep o Chrystler, se desplomó en bolsa porque tiene que asumir cargos extraordinarios en su balance, y arrastró a las automovilísticas alemanas.

En Fráncfort, el grupo Volkswagen cayó un 1,3 %, hasta 100,75 euros. EFECOM

