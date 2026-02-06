El Córdoba solicita el aplazamiento del partido ante el Ceuta por el temporal

Córdoba, 6 feb (EFE).- El Córdoba ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del encuentro previsto para este domingo ante la AD Ceuta debido a la "situación extrema" causada por el temporal de viento y lluvia que azota a Andalucía.

La entidad blanquiverde ha comunicado en la comparecencia de prensa de su técnico, Iván Ania, que "no se puede garantizar la llegada a Ceuta ni de la expedición oficial ni de los aficionados" ante las previsibles cancelaciones de las conexiones marítimas en el Estrecho de Gibraltar.

El club ha calificado la situación meteorológica de "extraordinaria" y queda ahora a la espera de la resolución de la "autoridad competente" para saber si el equipo debe desplazarse o si el choque queda suspendido.

Iván Ania ha confirmado tras el anuncio que la plantilla ha trabajado con normalidad y tiene "el viaje preparado y el partido analizado" a la espera de la decisión federativa.

Esta petición se suma a la cascada de suspensiones decretadas este viernes tanto por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) como por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), que han paralizado sus competiciones base ante el riesgo en los desplazamientos por carretera. EFE

