Espana agencias

El Córdoba solicita el aplazamiento del partido ante el Ceuta por el temporal

Guardar

Córdoba, 6 feb (EFE).- El Córdoba ha solicitado formalmente a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el aplazamiento del encuentro previsto para este domingo ante la AD Ceuta debido a la "situación extrema" causada por el temporal de viento y lluvia que azota a Andalucía.

La entidad blanquiverde ha comunicado en la comparecencia de prensa de su técnico, Iván Ania, que "no se puede garantizar la llegada a Ceuta ni de la expedición oficial ni de los aficionados" ante las previsibles cancelaciones de las conexiones marítimas en el Estrecho de Gibraltar.

El club ha calificado la situación meteorológica de "extraordinaria" y queda ahora a la espera de la resolución de la "autoridad competente" para saber si el equipo debe desplazarse o si el choque queda suspendido.

Iván Ania ha confirmado tras el anuncio que la plantilla ha trabajado con normalidad y tiene "el viaje preparado y el partido analizado" a la espera de la decisión federativa.

Esta petición se suma a la cascada de suspensiones decretadas este viernes tanto por la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) como por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), que han paralizado sus competiciones base ante el riesgo en los desplazamientos por carretera. EFE

ajc/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis