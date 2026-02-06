Espana agencias

El bitcóin rebota un 10 % tras desplomarse la víspera a mínimos de noviembre de 2024

Guardar

(Actualiza la EC5022 con datos al cierre del mercado europeo)

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, ha rebotado este viernes cerca de un 10 %, después de hundirse más del 12 % en la víspera y situarse cerca de los 63.400 dólares, cota mínima desde noviembre de 2024, periodo previo a las elecciones de EE.UU.

Según datos de mercado recogidos por EFE, al cierre del mercado europeo, el precio del bitcóin subía el 10,17 %, hasta los 69.501 dólares, muy cerca de recuperar los 70.000. En la víspera, el precio del activo digital llegó a registrar su peor caída en cinco años.

En lo que va de año, la caída acumulada es del 20,7 %. Respecto a su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares, la caída de la criptomoneda es cercana al 45 %.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben "a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos".

Javier Cabrera, de XTB, indica que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).

Añade, que una política monetaria de tipos altos enfocada a controlar la inflación perjudicaría tanto a los metales preciosos como al bitcóin. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un hombre fallece tras caer con su coche al río en Sarria (Lugo)

Infobae

Cantero, con la vista en Europa, quiere "un nivel competitivo muy alto" en la liga

Infobae

El capitán Rivillos apela al "hambre" de España tras diez años sin ganar un título

Infobae

Acerinox y ArcelorMittal suben en torno al 5 % por plan europeo para proteger siderúrgicas

Infobae

Consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España comparecen el jueves en comisión Senado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de acoso sexual

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis