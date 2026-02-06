El bitcóin rebota un 10 % tras desplomarse la víspera a mínimos de noviembre de 2024

(Actualiza la EC5022 con datos al cierre del mercado europeo)

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El bitcóin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, ha rebotado este viernes cerca de un 10 %, después de hundirse más del 12 % en la víspera y situarse cerca de los 63.400 dólares, cota mínima desde noviembre de 2024, periodo previo a las elecciones de EE.UU.

Según datos de mercado recogidos por EFE, al cierre del mercado europeo, el precio del bitcóin subía el 10,17 %, hasta los 69.501 dólares, muy cerca de recuperar los 70.000. En la víspera, el precio del activo digital llegó a registrar su peor caída en cinco años.

En lo que va de año, la caída acumulada es del 20,7 %. Respecto a su máximo en octubre de 2025, en los 126.186 dólares, la caída de la criptomoneda es cercana al 45 %.

El analista de IG Sergio Ávila señala que las causas de las caídas que ha registrado la criptomoneda se deben "a las ventas masivas en tecnológicas e inteligencia artificial (IA), el cierre de largos apalancados y un mercado de futuros donde ya hay más cortos que largos".

Javier Cabrera, de XTB, indica que los inversores están liquidando posiciones y todo está yendo a liquidez en espera de un contexto más claro, tanto de resultados como de la dinámica de Kevin Warsh cuando asuma el cargo de presidente de la Reserva Federal (Fed).

Añade, que una política monetaria de tipos altos enfocada a controlar la inflación perjudicaría tanto a los metales preciosos como al bitcóin. EFECOM