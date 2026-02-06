Espana agencias

El Betis sólo ganó en 6 de sus 69 visitas oficiales al Atlético de Madrid

Sevilla, 6 feb (EFE).- El Betis, que el domingo disputa en el Metropolitano su encuentro de la vigésima tercera jornada de LaLiga, sólo ha vencido 6 (9%) de los 69 partidos oficiales que ha disputado en el terreno del Atlético de Madrid, donde además ha cosechado 16 empates (23%) y 47 derrotas (68%).

Será la tercera vez que ambos equipos se enfrenten en la presente temporada, en la que han jugado dos veces en La Cartuja: en la décima jornada de LaLiga, cuando Giuliano y Álex Baena firmaron un 0-2; y ayer, en el cuarto de final copero, los madrileños golearon (0-5) mediante Hancko, Giuliano, Lookman, Griezmann y Almada.

Además, la goleada más abultada padecida por el Betis en toda su historia fue en su tercera visita al Atlético, en la Segunda división de la temporada 1931/32, cuando encajó un 10-1 merced a seis goles de Losada, dos de Guijarro, uno de Buiría y otro de Marín replicados por el solitario tanto del visitante Adolfito.

Desde que Diego Simeone entrena a los colchoneros, el Betis ha sumado un empate -a cero en la temporada 17/18- y once derrotas en el feudo atlético, donde sólo ha marcado el gol de Rubén Castro para maquillar la goleada (5-1) de la Liga 15/16, el tanto con el que William Carvalho acortó distancias la temporada antepasada, cuando Rui Silva, en propia meta, y Morata habían adelantado a los locales (2-1), y el tanto de Fornals en el 4-1 encajado en mayo, cuando marcaron los locales Correa, Julián Álvarez -2- y Le Normand.

La última victoria bética en el derruido Vicente Calderón propició, precisamente, la llegada de Simeone, pues el 0-2 (marcaron Pozuelo y Santa Cruz) logrado por el equipo de Pepe Mel en diciembre de 2011 precipitó la destitución de Gregorio Manzano del cargo de entrenador rojiblanco.

La mitad de las victorias del Betis en el campo del Atlético fueron durante este siglo XXI, ya que a la reseñada debe sumarse el 1-2 (un doblete de Oliveira dejó sin efecto el gol en propia meta de Melli) de la temporada 2004/05 y el 1-3 de la 07/08, cuando Agüero hizo el inútil tanto local ante los marcados por los visitantes Juande, Xisco y Capi.

Tardó casi medio siglo y veintiséis visitas, hasta la temporada 1980/81, el Betis en lograr su primer triunfo en Madrid frente a los colchoneros, pero lo hizo a lo grande, ya que los hombres dirigidos por Luis Cid Carriega golearon por 0-4 merced a sendos dobletes de Quique Morán y del paraguayo Carlos 'Lobo' Diarte.

Ya en la década de los noventa, el Betis ganó otras dos veces en el Calderón: 0-2 (goles de Aquino y Stosic) en la temporada 94/95 y 2-3 (remontaron Oli y Finidi -2- la doble ventaja local adquirida por Juan González y Baraja) en la campaña 98/99. EFE

