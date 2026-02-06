El Baskonia presentará una queja formal en la Euroliga por el arbitraje ante el Barcelona

Vitoria, 6 feb (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, anunció este viernes que el equipo vitoriano presentará una queja formal en la Euroliga por el arbitraje recibido ante el Barcelona en el Buesa Arena.

Galbiati puso el foco en el físico del su rival. “Había muchos contactos y faltas que se pitaban muy rápido para nosotros y no para ellos”, reclamó.

A pesar de todo, el italiano no quiso hablar de la actuación arbitral “porque es un trabajo difícil”. “No quiero perder dinero”, bromeó y cambió de tema. “Estoy triste porque no hemos anotado triples abiertos”, expresó y admitió que el arbitraje no les descentró al final porque recordó algunas bandejas falladas y canastas difíciles del Barcelona.

El técnico baskonista celebró que su equipo fue “más agresivo” en los dos últimos partidos.

“El Barça nos ha castigado, hemos fallado muchos tiros abiertos, pero estamos de vuelta y esta es la manera de hacerlo”, valoró, aunque lamentó que no respetaron sus propias las reglas defensivas y recibieron triples abiertos. “Hemos jugado un buen partido y este es el camino”, opinó Galbiati, que confesó que le gustó “mucho” haber jugado contra Tenerife y Barcelona antes de la Copa. EFE

