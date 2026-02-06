El Barça se entrena sin Raphinha en la víspera del encuentro ante el Mallorca

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 feb (EFE).- El delantero brasileño Raphael Dias Belloli 'Raphinha' no se ha entrenado en la víspera del encuentro ante el Mallorca (sábado, 16:15 CET), por lo que todo apunta a que será ante los baleares.

Raphinha sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, por lo que tuvo que retirarse durante el descanso del encuentro ante el Elche (1-3), del pasado 31 de enero, y ya no participó en el choque copero frente al Albacete (1-2) de hace tres días.

Así, el brasileño seguramente se añadirá a la lista de no disponibles ante los baleares, una relación en la que se encuentran Pedri González, Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen, todos ellos lesionados.

En el entrenamiento de este viernes participaron los jóvenes canteranos Jofre Torresm Tommy Marqués y Juan Hernández, además del meta del filial Emilio Bernad. EFE

