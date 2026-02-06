El Banco Sabadell cae un 4,72 % tras reducir su beneficio un 2,8 % en 2025

(Actualiza la noticia con clave EC5139 con datos de la cotización del banco y de otras entidades al cierre bursátil)

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El Banco Sabadell ha perdido el 4,72 % este viernes en bolsa tras anunciar que ganó 1.775 millones de euros el año pasado, un 2,8 % menos respecto al año anterior, al desacelerarse su crecimiento en el cuarto trimestre y presentar unas previsiones para 2026 que los analistas consideran poco ambiciosas.

Cada título del Banco Sabadell se ha depreciado 0,154 euros, equivalentes a ese 4,72 % (la mayor caída entre las empresas del índice bursátil IBEX 35 y de la bolsa española), para cerrar en 3,11 euros. En el año pierde el 7,58 %.

El Sabadell ha presentado unas cuentas de 2025 con un beneficio de 1.775 millones, ligeramente por debajo del año anterior, acompañadas de una recompra de 800 millones autorizada por el Banco Central Europeo y una transición ordenada en la dirección, con Marc Armengol como próximo consejero delegado en sustitución de César González-Bueno.

Según el analista de IG Sergio ávila, la combinación de un beneficio sólido, unido a la devolución de capital y una sucesión en la dirección "sin sustos" es en principio constructivo para la acción.

Sin embargo, ha añadido que el debate se abre en el futuro de los márgenes, ya que si el ciclo de tipos entra en fase de recortes, el banco tendrá que compensar la presión en el margen de intermediación con más comisión, eficiencia y volumen.

Por tanto, según Ávila, el inversor deberá vigilar sus previsiones de 2026, la evolución del coste del riesgo y la capacidad real del nuevo equipo para sostener rentabilidad.

Por su parte, el analista de Bankinter Rafael Alonso ha apuntado que la corrección que sufre la acción se debe a que la actividad comercial crece a un ritmo inferior al registrado en el tercer trimestre de 2025, unido a que las expectativas para 2026 parecen poco ambiciosas.

Desde Bankinter muestra una postura "neutral" respecto a la entidad en bolsa, y sitúan el precio objetivo (a medio plazo) de la acción en 3,8 euros.

En Renta4, la analista Nuria Álvarez, apuntala la caída de la acción del Sabadell en un mercado exigente, unas cifras presentadas por la entidad que no han supuesto una sorpresa, como tampoco lo han hecho las previsiones para el próximo año, y el relevo del consejero delegado.

Renta4 sobrepondera el valor, y sitúa el precio objetivo de la acción en 3,78 euros.

Respecto a los restantes bancos que cotizan en el IBEX, han bajado Caixabank, el 0,64 %, y Unicaja, el 0,22 %. Banco Santander ha subido el 1,85 %, BBVA el 1,05 % y Bankinter el 0,21 %. EFECOM

