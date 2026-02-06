Espana agencias

El 38 por ciento de los candidatos a los Premios Goya son mujeres

Guardar

Madrid, 6 feb (EFE).- El 38 por ciento de los candidatos a la 40 edición de los Premios Goya son mujeres, según el análisis de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), que celebra el avance pero advierte de que todavía quedan barreras estructurales en las categorías técnicas.

"De las personas nominadas este año, 90 son mujeres y 146 hombres, lo que supone un 38 % de representación femenina entre productoras, directoras, guionistas, intérpretes y otras profesionales del sector. Una cifra que confirma una tendencia de crecimiento", explica esta organización en un comunicado de prensa.

No obstante, advierte de que "a pesar de los avances, los datos confirman que todavía existen barreras estructurales que impiden una igualdad real en el sector audiovisual", ya que "la brecha de género no se expresa de forma homogénea en los distintos departamentos técnicos".

Según CIMA, la presencia de mujeres continúa concentrándose en categorías tradicionalmente feminizadas, como Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería, "lo que evidencia la persistencia de estereotipos de género en los oficios vinculados a la estética dentro de la industria".

Entre los aspectos positivos, cita que en esta edición que "la película más nominada del año, 'Los domingos', está dirigida, escrita y producida por mujeres (Alauda Ruiz de Azúa en la dirección y el guion, y Marisa Fernández Armenteros, Sandra Hermida y Nahikari Ipiña en la producción), un hecho aún excepcional en la historia de los Goya".

En las categorías técnicas, el sonido merece una mención especial: de los cinco equipos nominados, cuatro incluyen mujeres, y dos están formados íntegramente por ellas: 'Sirat' -también candidata al Osar- y 'Los domingos'.

El comunicado de CIMA también celebra que por primera vez, una intérprete sorda está nominada a Mejor Actriz, Miriam Garlo, y que el 60 por ciento de las actrices candidatas tienen más de 40 años, frente al 47 % registrado en 2025: "una lenta pero significativa mejora del edadismo que sufre esta industria".

"Consolidar los logros alcanzados en los últimos años y seguir impulsando políticas de igualdad, diversidad e inclusión resulta hoy más urgente que nunca", concluye CIMA. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un hombre fallece tras caer con su coche al río en Sarria (Lugo)

Infobae

Cantero, con la vista en Europa, quiere "un nivel competitivo muy alto" en la liga

Infobae

El capitán Rivillos apela al "hambre" de España tras diez años sin ganar un título

Infobae

Acerinox y ArcelorMittal suben en torno al 5 % por plan europeo para proteger siderúrgicas

Infobae

Consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España comparecen el jueves en comisión Senado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso de acoso sexual

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

Zapatero llega a Caracas para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez

‘React II’, el programa de ataque electrónico de Europa con liderazgo español: permite escoltar aeronaves o interferir a distancia

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis