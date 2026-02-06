EEUU anuncia nuevas sanciones contra red que vende petróleo iraní tras la reunión en Omán

Washington, 6 feb (EFECOM).- EE.UU. anunció este viernes nuevas sanciones contra entidades, individuos y embarcaciones supuestamente conectadas con la transferencia "ilícita" de crudo para financiar al Gobierno iraní, decisión que llega el mismo día en que Washington y Teherán se han reunido en Omán en plena campaña de presión de la Administración Trump sobre el país persa.

La Oficina Control de Activos Extranjeros (OFAC) "está sancionando a múltiples entidades, individuos y buques para frenar el flujo de ingresos que el régimen de Teherán utiliza para apoyar el terrorismo en el extranjero y reprimir a sus ciudadanos", anunció el Departamento de Estado en un comunicado.

La medida, según detallan los departamentos de Estado y del Tesoro, afectan a 14 buques de la llamada flota "fantasma" iraní, 15 entidades -con sede en India o Turquía, entre otras- y dos personas asociadas con la comercialización de crudo y productos petroquímicos iraníes.

"Las exportaciones iraníes de estos productos energéticos son posibles gracias a una red de facilitadores de transporte marítimo ilícito en múltiples jurisdicciones que, mediante el ocultamiento y el engaño, cargan y transportan productos iraníes a compradores en terceros países," añade el comunicado.

El anuncio de nuevas sanciones tiene lugar en el contexto del inicio de las negociaciones este viernes entre Irán y EE.UU. en Mascate, que las autoridades iraníes han calificado como un "buen comienzo" para rebajar la tensión entre ambas partes.

Se trata de las primeras negociaciones entre ambos países desde que en junio de 2025 se produjerao ataques cruzados entre Irán e Israel y EE.UU. bombardeó instalaciones nucleares iraníes, lo que supuestamente ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Los dos países mantuvieron conversaciones el año pasado en Mascate, con Omán como intermediario, pero llegaron a su fin tras el inicio de la llamada guerra de los doce días entre Irán e Israel.

Estas conversaciones se producen en uno de los momentos más conflictivos para Irán tras vivir en enero las protestas más violentas desde la fundación de la república islámica en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas. EFECOM