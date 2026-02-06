Detenido un hombre que retransmitía en directo las agresiones sexuales a su hija de 7 años

(Actualiza la NA5031 con más información de la detención)

Madrid, 6 feb (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre de 46 años por difundir a través de una aplicación de retransmisión en directo las agresiones sexuales que él mismo cometía a su hija de siete años a cambio de monedas virtuales con las que el arrestado aumentaba su popularidad, adquiría productos que se ofertaban en ese canal o cambiaba por dinero.

Gracias al aviso que un ciudadano dio en noviembre en el correo electrónico habilitado por la Policía Nacional para denunciar delitos de pornografía infantil, los agentes localizaron y detuvieron en diciembre a este ciudadano español, ya en prisión, en su domicilio del distrito madrileño de Tetuán.

Aunque las primeras pesquisas las iniciaron agentes de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña a raíz de esa denuncia anónima, han sido los especialistas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia los que han desarrollado la investigación de la bautizada como operación Esquil, que ha permitido la localización y detención en un mes de este agresor sexual de nacionalidad española y con antecedentes pero por otros delitos.

Según los investigadores el detenido aprovechaba los momentos con su hija -estaba separado de la madre de la pequeña y única descendiente- para cometer las agresiones, si bien los agentes no han podido determinar desde cuándo se producían, aunque los dos móviles intervenidos que analizan contienen material pornográfico.

El detenido utilizaba salas privadas de aplicaciones de retransmisiones en directo para captar a usuarios interesados mostrando fotos con su hija en una cama.

Una vez estos consumidores pagaban una cantidad con tarjeta de crédito canjeable en moneda virtual o token, el detenido les daba acceso a estos directos.

Los agentes tratan ahora de determinar cuántos usuarios pudieron visionar estas agresiones que, en muchos casos, al tratarse de retransmisiones en vivo son eliminadas.

Óscar, subinspector la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ha detallado que la contraprestación que el arrestado obtenía por la conexión de estos pedófilos consistía en obtener monedas virtuales canjeables en la propia web por regalos, mejora de posicionamiento o dinero real. La Policía sospecha que no llegó a canjear ni 1.000 euros.

Los investigadores aseguran que este tipo de modalidad de agresiones sexuales retransmitidas en directo es poco común en España, si bien la aplicación usada, de la que han preferido no detallar su nombre, es legal y poco conocida.

La Policía resalta que este tipo de plataformas, una vez conocen que se comete un hecho delictivo, hacen esfuerzos para evitar estos comportamientos y prevenirlos.

Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de un delito de corrupción de menores consistente en la producción, tenencia y distribución de pornografía infantil y agresión sexual, se decretó su inmediato ingreso en prisión.

La Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico -www.denuncias.pornografía.infantil@policia.es- con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra los delitos relacionados con la pornografía infantil de forma anónima y confidencial.

En los últimos dos años este canal ha recibido más de 5.000 mensajes que han sido analizados por especialistas. En muchos casos han originado operaciones policiales de éxito. EFE

(Vídeo)